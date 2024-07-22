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凱米颱風強碰「年度大潮」！豪雨連炸3天　全台淹水警戒區一次看

▲凱米颱風預估會替北台灣、山區、西半部沿海帶來豪雨，適逢「年度大潮」，民眾務必慎防淹水。（示意圖／NOWnews資料照）
▲凱米颱風預估會替北台灣、山區、西半部沿海帶來豪雨，適逢「年度大潮」，民眾務必慎防淹水。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名）持續向台灣進逼！預估明（23）日開始帶來雨勢，週三、週四（7/24、7/25）最接近台灣，中氣象氣署提醒，本週剛好踫上「年度大潮」，配合凱米颱風位置影響，巨量的降雨可能導致長浪、海水倒灌、淹水等情況發生。

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󠀠中央氣象署預報員官欣平則提及，凱米颱風沒意外會以中颱的姿態侵襲台灣，七級風暴風半徑會落在250公里，首當其衝的北台灣雨勢明顯，迎風面的西半部沿海和山區也會有豪雨甚至大豪雨的情況，此外要特別注意的是，週五（7/26）颱風逐漸遠離後，逆時中旋轉的雲系將替台灣帶來西南風，中南部地區將持續有較大雨勢一直到週末，適逢「年度大潮」，低窪地區一定要小心淹水。

▲凱米颱風將替山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
氣象署解釋，「年度大潮」一年之中潮位最高的滿潮，當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，海水潮汐漲落最大，通常發生於農曆初一（朔月）及十五（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低，通常年度大潮會發生在臺灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

🟡2024年度大潮警戒時間、區域

📍7/20至7/24：西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）。

📍8/19至8/23：西部沿海（新北至嘉義）預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位偏高。

📍9/17至9/21：澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高。

📍10/16至10/20：澎湖、金門、馬祖潮位偏高。

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