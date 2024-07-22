凱米颱風強碰「年度大潮」！豪雨連炸3天　全台淹水警戒區一次看

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中央氣象署預報員官欣平則提及，凱米颱風沒意外會以中颱的姿態侵襲台灣，七級風暴風半徑會落在250公里，首當其衝的北台灣雨勢明顯，迎風面的西半部沿海和山區也會有豪雨甚至大豪雨的情況，此外要特別注意的是，週五（7/26）颱風逐漸遠離後，逆時中旋轉的雲系將替台灣帶來西南風，中南部地區將持續有較大雨勢一直到週末，適逢「年度大潮」，低窪地區一定要小心淹水。
氣象署解釋，「年度大潮」一年之中潮位最高的滿潮，當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，海水潮汐漲落最大，通常發生於農曆初一（朔月）及十五（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低，通常年度大潮會發生在臺灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。
🟡2024年度大潮警戒時間、區域
📍7/20至7/24：西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）。
📍8/19至8/23：西部沿海（新北至嘉義）預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位偏高。
📍9/17至9/21：澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高。
📍10/16至10/20：澎湖、金門、馬祖潮位偏高。
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