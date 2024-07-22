颱風「凱米」來勢洶洶 國家森林遊樂區、林鐵擬預警性休園或停駛
今年第3號颱風「凱米」來勢洶洶，預計7月24日至25日最為接近台灣。農業部林業及自然保育署對此指出，今（22）日起將視天氣預報，針對颱風影響較為顯著的東部地區、北部地區的國家森林遊樂區以及林業鐵路，預警性休園或停駛以策安全。
記者林則澄／台北報導
林業及自然保育署表示，中央氣象署最新氣象資料顯示，凱米颱風目前於台灣東南方海面，預計7月24日至25日最為接近台灣，屆時中部以北地區、東北部地區以及各地山區均有大雨或局部豪雨發生機率，不過颱風距離陸地的遠近與影響時間的不確定性仍高，還請民眾持續關注颱風動態。
林業及自然保育署指出，由於天氣狀況多變，將在中央氣象署發布相關警報後對所轄的國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施休園或停駛，尤其颱風影響較為顯著的東部地區、北部地區的園區，可能今日起視天氣預報的預警性休園或停駛以策安全。
另一方面，林業及自然保育署表示，位處劇烈天氣警報範圍的自然步道亦將同步暫停開放，所轄的各個自然保護區域的進入許可亦將予以取消，還請民眾出發前往戶外遊憩前應先查詢當地氣象與最新開（休）園資訊。
有關國家森林遊樂區等場域的最新開（休）園資訊，可以透過林業及自然保育署全球資訊網、林業及自然保育署台灣山林悠遊網查詢，至於阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。