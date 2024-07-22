巴黎奧運／中華隊最大金牌庫！連四屆舉重奪金　郭婞淳領軍拚5金

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舉重是台灣的強勢項目，無論是獎牌數或獎牌成色，都是我國最大獎牌庫，自1984年洛杉磯奧運蔡溫易舉起台灣舉重第一面銅牌後，至今累計4金2銀4銅，其中4面金牌分別是2008年北京奧運陳葦綾、2012年倫敦奧運及2016年里約奧運的許淑淨，以及2020年東京奧運的郭婞淳。
連續四屆奧運，中華隊都靠著舉重帶回金牌，雖然2008和2012年是之後才遞補金牌，但台灣女子舉重實力早已獲得國際認可，只是連續金牌的紀錄有可能在本屆畫上休止符。
中華隊在巴黎奧運舉重種類取的3席資格，包括女子49公斤級方莞靈、女子59公斤級郭婞淳，還有女子71公斤級陳玟卉，3人都曾在東京奧運出賽，其中方莞靈拿下第4，郭婞淳和陳玟卉分別拿下1金1銅。
「舉重女神」郭婞淳今年領軍挑戰舉重隊史第5金，也要拚金牌二連霸，但過程將面臨考驗，雖然本屆巴黎奧運北韓選手遭禁賽，但中國年僅23歲的後起之秀羅詩芳崛起，並在去年杭州亞運曾擊敗過郭婞淳，成為郭婞淳連霸之路的最大勁敵。
跆拳道唯一希望 羅嘉翎拚突破首輪
除了舉重之外，跆拳道也是中華隊的獎牌庫之一，陳詩欣在2004年雅典奧運踢下中華隊現代奧運史上第一面金牌，加上朱木炎貢獻1金，總計2金1銀6銅，共9面金牌只僅次於舉重。
不過，今年跆拳道代表隊罕見僅有「國民女友」羅嘉翎一人拿下奧運資格，寫下台灣參加奧運的最慘紀錄。羅嘉翎將在本屆巴黎奧運為第6種子，首輪有可能碰上俄羅斯選手Tatiana Minina，並不好對付。27歲的Minina曾兩度拿下世錦賽銀牌，也曾經兩度在歐錦賽摘金，不過近年並沒有太多的表現，羅嘉翎仍有機會突破首輪。
上屆羅嘉翎以黑馬之姿拿下奧運銅牌，本屆已成為各國鎖定的目標，加上傷勢才剛痊癒，比賽狀況難以捉摸，作為跆拳道的唯一希望，奪牌難度恐怕不小。
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