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特企／放膽玩顏料對戰　2024彩耀日COLOR BOOM！

▲相揪家人和好友，一同成為彩耀戰士，來場難忘的夏日回憶！（圖／品牌提供）
▲相揪家人和好友，一同成為彩耀戰士，來場難忘的夏日回憶！（圖／品牌提供）

本報訊

每年詢問度破表的混色行動藝術「彩耀日COLOR BOOM!!」，將在桃園龍潭雄獅文具「想像力製造所」8/15-/28激烈開打！一場充滿色彩與創意的盛會，將為所有熱愛色彩、尋求刺激的朋友們帶來難忘的夏日回憶。

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彩耀日COLOR BOOM!!以兩大主題遊戲「繽紛色擊」和「流彩碰撞」為特色，今年主題以榮耀部落增加對戰臨場感，增加混色水球及進階版水搶，提升多樣玩法，讓玩家們有機會在色彩的海洋中盡情奔跑，體驗前所未有的視覺與感官衝擊，無論是三五好友還是親子家庭，都能在這場活動中找到屬於自己的樂趣與挑戰。

即日起至7月28日前上「想像力製造所」官網預訂即享有早鳥套組優惠NT$949（原價NT$1100），內容包含入園全票一張、白色T恤一件，以及兩大主題遊戲各體驗一次，數量有限，馬上手刀預訂！ 獨樂樂不如眾樂樂，顏料槍激戰揪團最好玩！十人以上可享團體優惠價格，二十人以上即可包下獨立場次；另有少量住宿套組票，享受一天一夜的全家暢玩體驗；家有早起小野獸？ 週末早上9:30提供六歲以下限定的免費場次「迷你流彩碰撞」，放電從一早就開始！

現場還有繽紛樂市集，有消暑的挫冰，以及手作課程，補給對戰所需的配備與能量！想參加彩耀日的朋友們，別忘了穿上白色棉T，以展現最佳色彩效果，拍照無需濾鏡。彩耀日使用可水洗染料，純棉衣服泡上溫熱水，可以輕鬆洗淨。

2024彩耀日與兒童智能產品品牌myFirst 合作，參加活動即有機會獲得防水相機，記錄美好精彩的瞬間。向來致力於環境保護的想像力製造所，也與榮獲金級環保旅館標章認證的渴望會館、以及美國天然兒童餐具Miniware合作，為這次夏日盛會增添活力與挑戰共同提倡綠色力量；一樣提倡生活美學的BMW & MINI 大桐汽車股份有限公司，也將於彩耀日活動期間現場展示新車，體驗戶外賞車的唯美色澤與光影變化。詳情請見官方網站

【2024彩耀日COLOR BOOM!!活動資訊】

  • 活動日期：2024/08/15(四)至08/28(三) 
  • 營業時間：09:00~17:00 (最晚入館時間：15:30) 
    　　　　　彩耀日場次時段請上官網查詢
  • 地點：雄獅文具「想像力製造所」（桃園市龍潭區中原路二段188號）

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