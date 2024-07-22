特企／放膽玩顏料對戰　2024彩耀日COLOR BOOM！

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即日起至7月28日前上「想像力製造所」官網預訂即享有早鳥套組優惠NT$949（原價NT$1100），內容包含入園全票一張、白色T恤一件，以及兩大主題遊戲各體驗一次，數量有限，馬上手刀預訂！ 獨樂樂不如眾樂樂，顏料槍激戰揪團最好玩！十人以上可享團體優惠價格，二十人以上即可包下獨立場次；另有少量住宿套組票，享受一天一夜的全家暢玩體驗；家有早起小野獸？ 週末早上9:30提供六歲以下限定的免費場次「迷你流彩碰撞」，放電從一早就開始！
現場還有繽紛樂市集，有消暑的挫冰，以及手作課程，補給對戰所需的配備與能量！想參加彩耀日的朋友們，別忘了穿上白色棉T，以展現最佳色彩效果，拍照無需濾鏡。彩耀日使用可水洗染料，純棉衣服泡上溫熱水，可以輕鬆洗淨。
2024彩耀日與兒童智能產品品牌myFirst 合作，參加活動即有機會獲得防水相機，記錄美好精彩的瞬間。向來致力於環境保護的想像力製造所，也與榮獲金級環保旅館標章認證的渴望會館、以及美國天然兒童餐具Miniware合作，為這次夏日盛會增添活力與挑戰共同提倡綠色力量；一樣提倡生活美學的BMW & MINI 大桐汽車股份有限公司，也將於彩耀日活動期間現場展示新車，體驗戶外賞車的唯美色澤與光影變化。詳情請見官方網站。
【2024彩耀日COLOR BOOM!!活動資訊】
- 活動日期：2024/08/15(四)至08/28(三)
- 營業時間：09:00~17:00 (最晚入館時間：15:30)
彩耀日場次時段請上官網查詢
- 地點：雄獅文具「想像力製造所」（桃園市龍潭區中原路二段188號）