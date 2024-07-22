影／拜登退選如換柱？柯文哲笑了 談缺電喊sience「不要講屁話」
民眾黨主席柯文哲今（22）日出席黨中央舉辦的「行動未來之眾」北部青年營，被媒體追問美國總統拜登退選是否有如重演國民黨當年「換柱」時？他邊走邊呵呵笑了幾聲，反問「這什麼奇怪的題目？」柯文哲演講時談到缺電問題則直言要相信專業、科學，「行就行，不行就不行，不要講屁話嘛！」
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲今天沒有公開行程，但下午出席黨中央在劍潭活動中心主辦的青年營時，仍被電視媒體堵到。面對記者追問拜登退選、高虹安週三宣判等問題，他只是沿路碎碎念「怎麼會這麼多人？」並未正面回應；直到記者問到拜登退選是不是重演國民黨當年「換柱」？柯文哲才呵呵笑了幾聲，反問「這什麼奇怪的題目？」
柯文哲在營隊中向現場年輕人演說，談到缺電及能源議題時，強調「專業就是，對就對、錯就錯」，他覺得總統賴清德很奇怪，核電的問題應該誠實面對，「你就是沒電嘛！不然你想怎麼辦？」
柯文哲認為，核電並不是一定贊成或一定反對，而是在再生能源提升之前先維持核電，之後再逐步減量，「這科學嘛！有什麼好辯論的？」他並直言，「專業，簡單的講就是science、科學，行就行、不行就不行，不要講屁話嘛！」
柯文哲談到「價值」議題時，則批評民進黨新潮流把選上當作唯一目標，「在這目標下合理化所有行為，結果就game over了。」