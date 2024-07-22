BLACKPINK全員到齊！YG拋重磅訊息 明年「確定回歸」世界巡演
南韓女子天團BLACKPINK去年宣布「單飛不解散」後，成員們雖然各自成立個人工作室或加入其他經紀公司，但團體合約仍然屬於YG娛樂，目前工作滿檔的4人，依然活躍在娛樂、時尚圈中。今（22）日，YG娛樂的社長梁鉉錫突然公開YG娛樂2025年度的全新規劃，表示BLACKPINK將在明年回歸，並展開全新的世界巡演。
記者史平旭／綜合報導
由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位成員組成的BLACKPINK，在2016年出道後接替前輩2NE1成為YG娛樂的當家女團，BLACKPINK所到之處不僅帶動經濟熱潮，也刮起「粉墨」炫風。雖然在去年單飛後，4位成員在各領域都有卓越的表現，但粉絲仍然更想看到「四閨女」合體，重操「偶像」的老本行。今日凌晨，梁鉉錫社長突然在官方YouTube公開預計明年讓BLACKPINK展開巡演計畫後，粉絲立刻炸鍋，影片「2025 YG PLAN」發布不到24小時直接突破百萬觀看，吸引大批粉絲敲碗：「快點把BLACKPINK還給我們！」、「明年巡演槍林彈雨都要去！」
其實，近日YG娛樂遭韓媒爆料，今年第二季度營業額降至700萬台幣，相較2023年同期下降百分之98，在今日公開的計畫影片中雖然一口氣把旗下藝人的規劃全部公開，還透露解散8年的女團始祖2NE1也會在明年開啟15週年的紀念巡演，惹得許多YG老粉忍不住驚呼，有生之年竟然能一口氣看到二代女團始祖2NE1、三代登頂的BLACKPINK和去年強勢出道的怪物新人BABYMONSTE三個「跨時代」的YG招牌女團同時活動，但也有不少人忍不住調侃道：「看到財務報表後，YG才是真的急了！」