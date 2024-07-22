Lulu唱〈蘑菇濃湯〉被青峰取消關注！「4字回應」2人友誼狀態
Lulu黃路梓茵在第35屆金曲獎上演唱爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉，不過因為蘇打綠主唱青峰先前曾公開發聲抵制這首歌，事後就有人發現青峰默默取消追蹤Lulu。Lulu今（22）日出席新戲《正港分局》影集啟動記者會時被問到這題，4字幽默回應讓全場笑聲不斷。
記者李欣容／台北報導
〈蘑菇濃湯〉是青峰前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌，青峰3月底時，曾在IG上公開批評這首歌是「毒菇」，更直言「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心。」蘇打綠團員們也轉發該動態，強烈抵制這首歌。
雖然青峰對於Lulu在金曲獎上演唱〈蘑菇濃湯〉沒有過多評論，不過眼尖網友發現，青峰悄悄取消對Lulu的追蹤，但Lulu依然有追蹤青峰，兩人關係讓外界霧裡看花，而Lulu今出席新戲記者會，被問到和青峰的關係，恰好她又穿著一件黃色鴨子的洋裝，以諧音哏回應此，「我覺得這題『大可不必』！」讓全場笑瘋。
《正港分局》故事更以「成語連續殺人事件」為懸案主軸，結合華語文化，展現史上超獵奇的殺人手法，帶出「寫錯成語就可能會被殺」的世界觀，Lulu在現場介紹自己的洋裝，上面有一隻大黃鴨，要大家猜一個成語，最後她解答是「大可（duck）不必」，讓一旁的許光漢抿嘴尷尬笑。