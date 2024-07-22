凱米颱風漸增強！北市河濱疏散門最快明日就啟動「只出不進」管制
中央氣象署指出，由於海洋及大氣環境有利發展，凱米颱風將逐漸增強，颱風影響台灣最顯著的時間為23日晚間至25日。北市水利處為確保各項防汛設施的安全性，包括: 堤防、疏散門、抽水站、抽水機組、沉沙池(含閘閥門)及扇閘(閥)門，今年汛期前的檢查工作已全數完成，因應颱風可能來襲，本處於今（22）日啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前的安全性，落實防汛整備。
記者林莞茜／綜合報導
北市水利處提醒，凱米颱風帶來的豐沛雨量加上適逢年度天文大潮， 河川水位易高漲，因此水利處呼籲市民朋友，於颱風期間避免前往河濱區域活動，以策安全。河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，水利處特別提醒民眾，在宣布「只出不進」管制執行4小時後，市府即展開堤外滯留車輛拖吊作業，請民眾留意颱風動態及疏散門管制消息，已停放於河川區內車輛的車主，可至台北市停車工程管理處網站，登錄車輛資訊，就可收到堤外停車場防汛的簡訊通知，如管制後4小時將對未移置車輛將依車型大小處1,800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。
水利處呼籲，在颱風來襲前落實自主防災工作，檢查防水閘門(板)是否功能正常，並在颱風來之前試操作，當氣象局發布豪雨特報時，請立刻安裝完妥;至於尚未裝設防水閘門的民眾，則可先至各區公所領取沙包堆疊，以防止住家或地下室發生積淹水。另外，可預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。