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快訊／小吳紀卜心道歉！「十盛奶茶」原料明細曝　認了管理不完善

▲小吳、紀卜心投資的「十盛奶茶」被消基會點名奶茶成分標示不清，兩人打破沉默道歉。（圖／翻攝自IG）
▲小吳、紀卜心投資的「十盛奶茶」被消基會點名奶茶成分標示不清，兩人打破沉默道歉。（圖／翻攝自IG）

記者李欣容／台北報導

近期全台手搖飲店接連爆發食安爭議，知名網紅見習網美小吳、紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」也被消基會點名奶茶成分標示不清，兩人打破沉默道歉，「我們承認，此次事件無論是回應、溝通和管理方面都不夠完善。」

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▲小吳貼出道歉聲明。（圖／翻攝自IG beauty___wu）
▲小吳貼出道歉聲明。（圖／翻攝自IG beauty___wu）
知名網紅見習網美小吳、紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」20日被消基會點名奶茶成分標示不清，店家雖然有告知消費者使用的是「熟成生乳加上鮮奶」，但是官網打著「日本北海道十勝乳」為宣傳。事情爆發後，兩人並未第一時間回應，被網友炮轟：「是在裝死？」甚至怒喊要永遠抵制該店。

紀卜心昨（21）日在IG上傳多張最新聲明稿，強調衛生局17日稽查後認定十盛「並無違規事宜」。許多網友仍湧入到她的IG上酸她「難怪一堆錢出國玩」，而紀卜心也親自回應「辛苦你了跑來這罵我。」即便貼出聲明稿，仍無法平息消費者怒火，今小吳貼出道歉聲明，表示在這件事上在管理、溝通上都不完善，「感謝各方人士提供的建言各門市及官網上已有明確標示，我們會真誠面對錯誤並積極改進，大家的指教是我們進步的動力，謝謝大家。」

▲不少藝人、網紅投資手搖飲店，像是滴妹的「再睡5分鐘」、Toyz「拾汣茶屋」，紀卜心也和小吳共同投資十盛熟成奶茶專賣店。（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心和小吳共同投資十盛熟成奶茶專賣店，卻因為用料標示不清挨轟。（圖／翻攝自IG eatzzz7）
小吳、紀卜心道歉全文

對不起！讓大家久等了
我們是小吳、卜心

最近十盛熟成奶茶相關報導引發了社會廣泛關注和討論
佔用了社會資源與新聞版面，我們深感抱歉。

此次事件中所造成的誤解和不滿
以及未能及時解答消費者的疑慮
帶給大家諸多困擾和不便，我們真的很抱歉，對不起。

我們承認，此次事件無論是回應、溝通和管理方面都不夠完善，且可能造成誤導，未來我們與十盛管理團隊將以更謹慎和專業的態度，去探討問題、回應各界的聲音。

我們再次向外界報告十盛熟成奶茶所使用的原料明細。
每杯熟成奶茶都使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳。
熟成生乳配方中使用日本進口的北海道生乳粉
且搭配奶精提升風味。

最初成立十盛的品牌初衷是與大家分享
我們心目中認為最好喝的飲品
一杯能同時保有茶感與濃醇滋味的奶茶。

感謝各方人士提供的建言
各門市及官網上已有明確標示
我們會真誠面對錯誤並積極改進
大家的指教是我們進步的動力，謝謝大家。

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