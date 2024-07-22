大驚奇挺進中常會！曝妹妹向母報喜卻挨罵 陳亭妃淚灑直播間
民進黨立委陳亭妃堅持選中常委遭正國會除名，昨日全代會上演大驚奇透過抽籤挺進中常會，其今（22）日接受資深媒體人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》YT節目接受專訪，透露抽籤篤定當選常委後，妹妹陳怡珍把這個訊息告訴媽媽，但是媽媽把常委與執委搞混，罵妹妹「怎麼到現在才說！」而自己昨天太忙也沒辦法跟媽媽說上一句話，她感謝從政以來家人一路相挺，忍不著淚灑直播間。
記者陳威叡／台北報導
陳亭妃從政27年，今日接受專訪時提及，她珍惜每一個人民給予機會，而從過去到現在，選舉的每一役沒有一場是輕鬆的，也深知要參選台南市長不輕鬆，但強調自己不僅是台南立委中最年輕，同時也是資歷最深，對於台南市長已經做足準備。
而提及昨天抽籤突圍當選中常委，陳亭妃說，媽媽一句話都不敢問她，先是選上中執委後，媽媽以為已經當選中常委了，等到抽籤後順利當選，妹妹陳怡珍趕緊打給媽媽告訴這個訊息，沒想到卻挨罵稱「怎麼到現在才說！」原來是但是媽媽把常委與執委搞混。
而對於自己從政治至今，陳亭妃感謝父母一路相挺，也對媽媽感到很不好意思，也坦言昨天抽中常委，原本以為會流下激動的眼淚，但是也沒有，昨天也因為太忙，沒辦法跟媽媽說上一句話，提及家人的支持，忍不著淚灑直播間。