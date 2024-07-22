高虹安照常處理市政 宣布科學園區將試辦調降號誌週期
新竹市長高虹安照常處理市政，交通處今（22）日以大數據分析車流，發現東科路開通後，慈雲路跟介壽路的車流分別減少30%、45%。高虹安強調，市府團隊積極落實「交通暢行」施政策略，為改善園區交通，日前交通改善小組也通過慈雲路與介壽路交通改善方案，慈雲路近期將試辦調降號誌週期，縮短民眾等候時間，盼多管齊下改善園區交通。
記者林詠青／綜合報導
新竹市交通處指出，新竹高鐵橋下聯絡道東科路於今年1月2日通車，提供竹北、竹東往返科學園區全新路廊。為掌握東科路通車後車流變化，市府委託中華電信利用基地台分析通車前、後通過性車流資料發現，慈雲路車流減少30%、介壽路減少45%，顯見東科路通車後分散車流、發揮明顯效益。
高虹安表示，東科路未通車前，新竹縣竹北、竹東民眾僅能利用慈雲路、介壽路往返新竹科學園區，加上園區從業人員持續成長，導致慈雲路與介壽路服務水準大幅降低；今年東科路通車後，有效分散車流，慈雲路、介壽路車流明顯減少。為改善園區交通，交通改善小組已通過慈雲路與介壽路交通改善方案，除辦理工程發包外，市府亦重新蒐集慈雲路車流資料，將在近期試辦調降號誌週期，縮短民眾等候時間，盼多管齊下改善園區交通。
交通處長倪茂榮表示，慈雲路、介壽路與光復路一段是進出園區的重要道路，隨園區從業人員持續增加，道路已趨飽和，上下午尖峰嚴重瓶頸。東科路通車後，竹北地區民眾可利用興隆大橋、東科路直達園區，而竹東地區的民眾可利用中興路、東科路進入園區，根據新竹科學園區調查上午尖峰超過2000輛車使用東科路進入園區，有效分散園區周邊車流。