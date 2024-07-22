這群人停更5個月！展榮突爆「好想公開某事」 認了：和感情有關
百萬YouTuber「這群人」隊長展榮2023年8月突然宣布停更消息，至今已經5個月，讓粉絲十分不捨，昨（21）日晚間他突然意有所指表示：「真的好想公開某件事」，引發外界瘋猜和團隊有關係。今（22）日展榮、展瑞兄弟和中國娃娃現身新歌記者會，被問及此事，展榮先聲稱不記得了，接著坦言是和感情相關的事，覺得過去戀情都不見光，「不想造成他人麻煩。」
記者吳昕蓓／台北報導
展榮昨晚在社群平台Threads發文感嘆：「真的好想公開某件事，是否那樣就能找到自己？」並提到頻道在停更後，自己一直在尋找為了團體而壓抑的拼圖，他以拼圖比喻壓抑心情，直言就算拼上了，也不確定是否自己就能完整，越想越多，他最後還是會覺得算了，「世界上沒人在意，你就是一顆渺小的綠豆」，他最後也表示，會繼續安穩的給大家快樂。
展榮的貼文引起網友瘋猜，團隊內部是否有些無法傾訴的內情，對此，展榮本人也親自回答，直言Threads就是抒發心情的地方，會想發文其實是對自身感情有感而發，「其實很少跟大家聊我戀愛的事情，會不想影響到工作，也不是說很壓抑，只是會不想造成別人麻煩」，他表示自己發文完，釋放一點心情壓力，朋友安慰幾句他就沒事了。
被問及目前的感情狀態，展榮透露現在是單身，「單身一、兩年了，過往交往對象都沒有公開過，會一直想到以前的事情，好像都沒有公開我的人生是怎麼樣、沒有試過放閃。」