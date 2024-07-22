拜登退選賀錦麗能當上「美國第一女總統」？盤點其副總統任期表現

拜登閃電退選！競選周邊商秒「改頭換面」　挺賀錦麗「新品到貨」

▲美國總統拜登宣布退選，競選周邊商品也出現變化。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布退選，競選周邊商品也出現變化。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）美東時間21日（台灣時間22日）宣布退選，並欽點副總統賀錦麗（Kamala Harris）做為自己的繼任者，競選周邊商品的頁面也迅速換成了支持賀錦麗，連競選團隊的社群帳號也改名。此外，拜登的競選團隊截至6月底所擁有的資金已達到近9600萬美元（約台幣31.5億元），而賀錦麗與拜登來自同一團隊，因此若未來確定獲得黨內提名，將可使用該筆資金。

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根據CNN報導，在拜登宣布退選並揚言支持賀錦麗之後，拜登-賀錦麗競選周邊線上商店隨即改名為「賀錦麗競選總統（HARRIS for PRESIDENT）」，線上商店陳列的周邊也全部換成了賀錦麗的相關商品，包括印有賀錦麗人像的T恤及賀錦麗年輕照片的馬克杯。

在商店首頁還能看到，這些賀錦麗的商品被放在「新品」專區。而首頁只剩下上方橫幅能看到與拜登有關的商品。

除了週邊線上商店火速「改頭換面」之外，競選團隊的社群平台X（舊稱推特）也迅速將原先的「@BidenHQ」帳戶ID，改成「@KamalaHQ」，顯示出競選團隊迅速地進行轉換，邁向未來新的任務。

▲拜登與賀錦麗的競選週邊線上商店目前的商品已經改成以賀錦麗為主。（圖／翻攝自網路）
▲拜登與賀錦麗的競選週邊線上商店目前的商品已經改成以賀錦麗為主。（圖／翻攝自網路）
拜登退選留9600萬美元競選資金

在拜登宣布不再參選後，同日競選團隊就已經向聯邦選舉委員會提交修改文件，競選委員會宣布，委員會的名稱已經修改為「賀錦麗總統」，在其提交給聯邦選舉委員會的信函指出，「副總統賀錦麗現在是2024年美國總統大選的候選人，從今往後將只為了競選總統這一職位而從事競選活動。」

有觀察家認為，賀錦麗是因為姓名已經出現在競選帳戶上，並更改遞交給聯邦選舉委員會的文件，才能夠實際接棒拜登參選。

美國非營利組織「競選法律中心」（CLC）創辦人波特（Trevor Potter）分析指出，「由於拜登和賀錦麗共用一個競選委員會，如果現任副總統作為總統、或是副總統候選人進入民主黨候選人名單，則副總統（賀錦麗）和她的競選搭檔可以繼續使用競選團隊的現有資金，將資金投入大選。」

一旦賀錦麗繼續參加競選，並獲得民主黨正式提名，則她將獲得近9600萬美元的募款資金。不過，若是賀錦麗未能獲得民主黨提名成為2024美國總統大選候選人，新的總統候選人也無法直接獲得該筆資金。

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