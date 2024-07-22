拜登閃電退選！競選周邊商秒「改頭換面」　挺賀錦麗「新品到貨」

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在商店首頁還能看到，這些賀錦麗的商品被放在「新品」專區。而首頁只剩下上方橫幅能看到與拜登有關的商品。
除了週邊線上商店火速「改頭換面」之外，競選團隊的社群平台X（舊稱推特）也迅速將原先的「@BidenHQ」帳戶ID，改成「@KamalaHQ」，顯示出競選團隊迅速地進行轉換，邁向未來新的任務。
拜登退選留9600萬美元競選資金
在拜登宣布不再參選後，同日競選團隊就已經向聯邦選舉委員會提交修改文件，競選委員會宣布，委員會的名稱已經修改為「賀錦麗總統」，在其提交給聯邦選舉委員會的信函指出，「副總統賀錦麗現在是2024年美國總統大選的候選人，從今往後將只為了競選總統這一職位而從事競選活動。」
有觀察家認為，賀錦麗是因為姓名已經出現在競選帳戶上，並更改遞交給聯邦選舉委員會的文件，才能夠實際接棒拜登參選。
美國非營利組織「競選法律中心」（CLC）創辦人波特（Trevor Potter）分析指出，「由於拜登和賀錦麗共用一個競選委員會，如果現任副總統作為總統、或是副總統候選人進入民主黨候選人名單，則副總統（賀錦麗）和她的競選搭檔可以繼續使用競選團隊的現有資金，將資金投入大選。」
一旦賀錦麗繼續參加競選，並獲得民主黨正式提名，則她將獲得近9600萬美元的募款資金。不過，若是賀錦麗未能獲得民主黨提名成為2024美國總統大選候選人，新的總統候選人也無法直接獲得該筆資金。
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