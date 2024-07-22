「劉品言」出國修修臉？《我的婆婆2》鍾欣凌虧：整得像天心
《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季播出最新劇情，「中年軟男」秉忠（邱凱偉 飾）的「恰查某」老婆大人終於回到台灣，有趣的是秉忠老婆「佳純」的角色，在第一季由劉品言飾演，有「小天心」之稱的她，在本季竟然真的變成天心來演出。製作人陳慧玲對此解釋：「因為檔期很可惜無法找品言回來演，但能請到天心來詮釋秉忠的老婆佳純是非常感謝跟開心的！」
記者李欣容／台北報導
秉忠和宜嘉之間的戀情來到緊繃最高點，面對佳純強勢回歸，蘇家人戰戰兢兢，幹練又強悍的佳純這次一回來卻讓所有人都認不出來，她才坦言自己有「修修臉」，鍾欣凌更直呼，「整得像天心。」
佳純突襲歸台結果是為了看牙醫，順道檢查眼睛，好巧不巧進到了宜嘉（高伊玲 飾）的診所，無預警讓三人直接碰上，宜嘉與秉忠之間降至冰點。對於佳純意外請到天心來詮釋，Darren笑說：「這次很榮幸繼《親愛的我愛上別人了》、《最佳利益2》之後又能再度和女神天心一起合作，只不過這回的關係不再是唯美愛情，而是如履薄冰、伴妻如伴虎的夫妻關係，天心氣場十足，輕鬆就能以眼神致秉忠於死地，在她身邊我連呼吸都得小心翼翼，不得放肆，而天心也將佳純這個角色功課做足做滿，滿到一到現場時我都會自動上前噓寒問暖，深怕任何一刻怠慢回家就倒大楣了。」
另一方面，發貴（張書偉 飾）新研發了漢餅要給小鷗（黃姵嘉 飾），希望能再次挽回小鷗的心，離家的小鷗開啟人生新篇章，用心經營蘭花事業，發貴卻思念她到魂不守舍，卻也頓悟一直以來都是小鷗在配合自己，他從來沒問過她真正想要什麼，承諾「這次如果願意回來，我不會勉強她和我一起做餅，我要放手，讓她自己去做她愛做的事」。機靈的小鷗透過漢餅了解發貴思念的心情，兩位有情人究竟能不能順利成眷屬，成為話題之一。