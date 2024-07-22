65歲勞工不主動退休就能領資遣費？勞動部澄清：退休不會變資遣
勞基法第54條修正草案在上週三讀通過，65歲以上勞工可勞雇雙方協商延後退休年齡。但有媒體報導指出，若雇主讓勞工退休，但勞工不願意，雇主等於可用資遣方式辦理，等於讓勞工多領一筆退休金。對此。勞動部今（22）日澄清表示，退休與資遣是不同制度，若勞資雙方未能協商延後退休年齡，應回到現行規定，退休不會變成資遣。
記者魏妤庭／台北報導
勞動部指出，本次勞基法第54條修正，是將勞資協商延後強制退休年齡明文列為法律，一方面讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另一方面讓有意願留在職場的高齡勞工能有與資方協商的權益。若勞資雙方未能協商合意延後退休年齡時，應該依照原屆齡退休規定辦理。
勞動部進一步說明表示，勞雇雙方已協商將退休年齡延後到67歲，則勞工即可工作到67歲。不過，若勞雇雙方協商不成立，就應回到現行規定，退休不會變成資遣。
此外，勞動部提醒，根據「中高齡及高齡者就業促進法」第12條規定，雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇」，所謂差別待遇包含薪資給付或各項福利措施。
因此，勞動部表示，若勞雇雙方已依照勞基法規定，經協商同意延後勞工的退休年齡後，雇主除了正當理由外，不得對超過65歲、繼續工作的勞工，有降低薪資給付及其他勞動條件等不利對待，否則地方勞動主管機關將依法論處雇主新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。