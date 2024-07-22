聖保羅歡慶33周年 夢遊仙境展覽＆Q寶冰品狂歡一夏
經典烘焙品牌聖保羅歡慶33周年，嘉義噴水旗艦店舉辦「愛麗絲夢遊仙境」特展外，更端出全新限定冰品「月夜Q寶冰淇淋」，邀請全台遊客共享月光下的奇幻饗宴，在迎來大暑的炎炎夏日裡，全新Q寶冰淇淋也要讓遊客吃得沁心涼。此外，為搶攻中秋企業送禮商機，即日起開放企業免費試吃中秋禮盒活動，8月28日前訂購，可享最高74折的早鳥優惠！
記者金武鳯/綜合報導
聖保羅烘焙花園歡慶33年慶之際，榮獲德國iF設計獎的嘉義噴水旗艦店，正舉辦充滿童話色彩的愛麗絲夢遊仙境展。直到9月17日的周年慶系列展覽，融合童話主題元素，在各處角落藏驚喜。展區包括中秋禮盒及熱銷商品陳列藝術區、網美最愛夢幻打卡牆、超卡哇伊專屬濾鏡、經典IP兔蛋糕線上投票區等，帶領大家進入「愛麗絲夢遊仙境」，與聖保羅經典IP兔共同展開驚奇旅程！
炎炎夏日，聖保羅今夏推出全新限定冰品「月夜Q寶冰淇淋」，周年慶系列展覽期間至嘉義噴水旗艦店，憑身份證明設籍嘉義縣市，可享現金折抵33元優惠。另凡在IG或FB打卡追蹤，並分享標記聖保羅官方帳號，即享同款限定冰淇淋第二支半價優惠。
聖保羅今年再度大玩創意，推出「愛麗絲夢遊仙境限定禮盒」，內含榮獲各大國際獎項的聖保羅經典Ｑ餅、經典蛋黃酥、芋頭麻糬、星月彩兔月餅、茹食粉絲們最愛的阿里山Q餅等多款熱銷商品。此次包裝更別於以往，將原本平面的設計加上趣味圖卡掀翻巧思，展現禮盒設計的驚喜，也讓饕客們直接送禮送到心坎裡！
連續榮獲台灣十大伴手禮金獎的「聖保羅經典Ｑ餅」，主餡嚴選屏東萬丹紅豆沙及軟綿Ｑ彈的西螺麻糬等在地經典食材，搭配師傅純熟的手工烘焙技術，讓每一口都能品嚐到扎實飽滿內餡及食材原始美味。搶攻企業贈禮市場，特別推出企業免費試吃中秋禮盒活動，限時開放8月28日前訂購，可享最高74折早鳥優惠！