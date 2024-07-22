特企／爭鮮限時8天 加量不加價！鮭魚生魚片免費送1片
爭鮮以迴轉餐台創造「即刻用餐不需等候」服務，提供多元且創新的餐點，其中更以「鮭魚」品項及高CP值深受民眾喜愛。七月尾聲祭出「加量不加價」優惠活動，7/22至7/31期間平日至爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS點購「極鮮鮭魚生魚片」即免費多送1片，3片只要60元超划算，限時8天千萬別錯過！來吃鮭魚之外，「鮮魚味噌湯」、「叉燒豚」、「魚卵沙拉比目魚」更是爭鮮迴轉壽司30元熱銷款。
盤點8款必吃鮭魚品項，鮭魚愛好者千萬別錯過！除「極鮮鮭魚生魚片」，「焦糖鮭魚」香脆焦糖與鮮嫩鮭魚完美搭配，甜鹹滋味成為人氣必點品項。以軍艦壽司鋪上滿滿鮭魚子的「滿鮮鮭魚子」2貫只要60元，體驗豐沛海味在嘴裡綻放。爭鮮迴轉壽司限定品項「豪盛鮭魚干貝」將鮭魚、干貝與鮭魚子層層堆疊，一盤90元奢華三享一次滿足。另一款「白醬燻鮭手卷」將濃醇白醬和燻鮭絕妙組合，捲入清爽高麗菜絲及小黃瓜，一卷40元超滿足。
爭鮮迴轉壽司的升級版門市「爭鮮PLUS」也推出多款鮭魚限定商品，像是40元的「白醬燻鮭卷壽司」、60元的「鮭親子手卷」，還有一次品嚐多款鮭魚的「炙燒鮭三味」一份120元能享受焦糖、洋蔥和明太子與鮭魚的組合，讓你滿足PLUS！爭鮮PLUS門市還有更豐富烤炸物、甜點與飲品等多元餐點可選擇哦！