運動維納斯／陽光甜美女孩Apple從小跳舞 上山下海也難不倒她

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她表示以前跳舞的時候，完全不喜歡曬太陽，也不喜歡把自己弄得滿身汗，但在疫情的時候，很多事都停擺，看著大家跑山跑海，所以她就開始接觸戶外運動，幾年下來大部分的水上活動都玩過，也因此把水上活動變成她的興趣、也是生活，甚至成為職業。
現在她在漁光島擔任SUP教練，她表示越來越多人喜歡玩SUP，但比起平靜水域，在開放性水域玩會有浪、有風也有流的問題，所以觀察海況的判斷能力很重要，這時候如果有教練去帶的話，相對會安全很多，也能更快上手。
除了SUP以外，她也嘗試過很多不同的水上運動，衝浪、滑水與風浪板，也有潛水證照，只要跟水有關的活動，她都很喜歡、很樂意嚐新；其中衝浪是她最喜歡、也覺得最具有挑戰的一項板類運動，因為不同的海域跟不同的浪況，會有不一樣的難度，所以現在只要有朋友一通知有浪，不管大浪小浪她都一定會放下手邊事情，奔赴海邊練習，希望將來可以跑更多的浪點衝浪。
現在生活不是往海邊跑，就是往山上走，她喜歡溯溪找瀑布，非常著迷這種探險的感覺，在找秘境的過程中，她覺得最大的樂趣就是一切都是未知數，不知道還要走多遠多久，也不知道下一步會看到什麼，也不清楚到底能不能如願找到瀑布，但可能剛轉過一個彎，就聽到水聲，當瀑布出現眼前時，就會覺得一切都值得了。
走過清澈的溪水，聽著潺潺水流聲，搭配上蟲鳴鳥叫，就會覺得心情很放鬆，在溯溪的時候會遇到不同的路線跟不同的地形，常常想像自己像玩遊戲在破關的感覺，有時候需要攀繩或垂降，有時候需要爬過大大小小的石頭，但當她成功過去的時候，就會覺得身心靈非常舒暢，而且感覺自己越來越強大，對自己充滿信心。
畢業後沒有太多的機會可以繼續跳舞，但是十幾年的學習經驗，讓她對舞蹈始終保持很大的熱情，就算沒有在舞台上繼續表演，可是不管到哪裡，就算是在深山林間，或是在海濱沙灘上，都能隨興即席演出，把舞動的身軀融入大自然，成為一幅最美的畫。