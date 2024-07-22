國際數學奧林匹亞競賽　建中、雄中學生組台灣代表隊獲2金2銀2銅

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教育部表示，今年第65屆國際數學奧林匹亞競賽在英國舉行，當地時間7月11日舉行開幕典禮、7月21日下午舉行閉幕典禮並且頒獎，匯集108個國家、609名學生，其中均由台北市立建國高級中學、高雄市立高級中學學生組成的台灣代表隊，總計獲得2金2銀2銅佳績，位居所有參賽國家第11名，預定7月25日返抵國門。
在這之中，高雄市立高雄高級中學二年級學生李天輝不僅獲得金牌，個人排名更是排在隊內最佳的第29名。他也分享，從小就對數學興趣十足，也很喜歡解數學題目，高中時期加入了數學讀書會，正式接觸國際數學奧林匹亞競賽，那時就很希望當上國手，但在一年級的時候發現實力太弱，就連選訓也都進不去，從此他便發憤圖強，大量練習題目，今年歷經重重關卡當上國手，非常慶幸能在高中階段有過這樣的一段美好回憶。
至於台灣代表隊的其他成員，包括同樣獲得金牌的台北市立建國高級中學三年級學生卓育安，銀牌得主也是來自同校同年級的張庭瑋、江恩驊，銅牌得主則有同校同年級的張齊安，以及高雄市立高雄高級中學三年級的許孟哲。
為了獎勵學生優異表現，教育部訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲得金、銀、銅牌獎者，皆可保送大學各本學系或推薦入大學各個學系。
教育部表示，國際數學奧林匹亞競賽除了增進數學教學與學習，也可拓展學生國際視野，國教署為了培育更多數學人才，將會持續選、培訓優秀學生參與競賽。