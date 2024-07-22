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國際數學奧林匹亞競賽　建中、雄中學生組台灣代表隊獲2金2銀2銅

▲台灣代表隊在第65屆國際數學奧林匹亞競賽獲得2金、2銀、2銅的成績，位居所有參賽國家第11名。（圖／教育部提供）
▲台灣代表隊在第65屆國際數學奧林匹亞競賽獲得2金、2銀、2銅的成績，位居所有參賽國家第11名。（圖／教育部提供）

記者林則澄／台北報導

第65屆國際數學奧林匹亞競賽落下帷幕，台灣代表隊在108個參賽國中以2金2銀2銅的成績位居第11名，而在6名隊員當中，則以高雄市立高雄高級中學二年級學生李天輝表現最佳，個人排名第29名。

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教育部表示，台灣代表隊是從1855名學生當中選出6人，交由20多名大學教授組成輔導團隊培訓，成為代表國家參賽的成員後以陽明交通大學副教授高竹嵐、清華大學數理教育研究所副教授陳正忠分別擔任領隊以及副領隊，還有台灣師範大學副教授林延輯、往年國際數學奧林匹亞競賽獎牌得主隨隊協助競賽試題翻譯以及成績仲裁等工作。

教育部表示，今年第65屆國際數學奧林匹亞競賽在英國舉行，當地時間7月11日舉行開幕典禮、7月21日下午舉行閉幕典禮並且頒獎，匯集108個國家、609名學生，其中均由台北市立建國高級中學、高雄市立高級中學學生組成的台灣代表隊，總計獲得2金2銀2銅佳績，位居所有參賽國家第11名，預定7月25日返抵國門。

在這之中，高雄市立高雄高級中學二年級學生李天輝不僅獲得金牌，個人排名更是排在隊內最佳的第29名。他也分享，從小就對數學興趣十足，也很喜歡解數學題目，高中時期加入了數學讀書會，正式接觸國際數學奧林匹亞競賽，那時就很希望當上國手，但在一年級的時候發現實力太弱，就連選訓也都進不去，從此他便發憤圖強，大量練習題目，今年歷經重重關卡當上國手，非常慶幸能在高中階段有過這樣的一段美好回憶。

至於台灣代表隊的其他成員，包括同樣獲得金牌的台北市立建國高級中學三年級學生卓育安，銀牌得主也是來自同校同年級的張庭瑋、江恩驊，銅牌得主則有同校同年級的張齊安，以及高雄市立高雄高級中學三年級的許孟哲。

為了獎勵學生優異表現，教育部訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲得金、銀、銅牌獎者，皆可保送大學各本學系或推薦入大學各個學系。

教育部表示，國際數學奧林匹亞競賽除了增進數學教學與學習，也可拓展學生國際視野，國教署為了培育更多數學人才，將會持續選、培訓優秀學生參與競賽。

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