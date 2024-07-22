賴清德「黨內」全台語致詞挨轟 林俊憲驚呼：民眾黨住海邊？
民進黨昨日進行全代會，並改選黨內權力核心，主席暨總統賴清德出席並全程以台語致詞，此舉卻引發民眾黨立委林國成不滿，痛批「難道這樣就獨立了嗎？」而賴這種異常作為就是要把人民推入火坑的前兆。民進黨立委林俊憲今（22）日反嗆，把名字遮起來以為還以為是40年前的國民黨，說民眾黨是小藍有冤枉嗎？且賴在昨日場合是「主席」，致詞對象是「全體黨員」，黨內的活動用什麼語言講話也要管，「住海邊是不是？」
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德在黨內全代會全程台語挨批，林俊憲狠酸，名字遮起來，還以為是40年前的國民黨，說民眾黨是小藍，有冤枉嗎？賴清德昨日在全代會上全程以台語致詞，請民眾黨先搞清楚一件事，賴在昨日場合是「主席」，致詞對象是「全體黨員」，黨內的活動用什麼語言講話也要管，「住海邊是不是？」
再來，林俊憲說，自己最不能理解的就是，這種話居然是民眾黨說出口，國民黨頂多是對談話內容評論而已，扼殺母語的兇手都還懂點分寸，結果新政治還不如舊政治，實在可悲。他要提醒民眾黨，根據《國家語言發展法》第三條，無論華語、台語、客語、原住民語甚至手語，全部都是法定國家語言。第四條更規定，國家語言一律平等，「國民使用國家語言應不受歧視或限制。」
林俊憲表示，執政黨主席用自己的母語、用法定的國家語言對自己黨內演說，卻被在野黨立委公然歧視，這不叫政治意識形態之爭，而是單純文化素養低落罷了，敢講國民黨都不敢講的歧視之語，果然是真正的「青出於藍」。