賀錦麗想角逐白宮卻沒存在感？矢板明夫：川普當選世界會和平一些

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矢板明夫表示，民主黨在黨大會之前，匆忙上演了這一齣「換登大戲」，成功地吸引了全世界的目光，沖淡了兩週前發生的「川普遇刺」帶來的震撼、提高了民主黨的聲量，「對選情已經落後的民主黨來說，可以說是起死回生的大招。」
矢板明夫分析指出，川普代表的是右派勢力和美國傳價值觀，賀錦麗則代表左派勢力和多元價值觀。這兩個人相遇，相較於川普對拜登，更是「針尖對麥芒」的價值觀的抗衡。同時，矢板明夫也憂心，「隨著大選激烈化，美國社會的撕裂、對立，有可能會更嚴重。這是令人擔心的地方。」
矢板明夫進一步提到，「賀錦麗過去四年，在拜登政權內顯示出的存在感並不是很高。特別是全世界最關心的『對中國政策』，至今為止她基本上沒有什麼論述。期待她早日推出完整的對中國、對台灣的政策與方針。」
矢板明夫稱自己從二十多年前就開始關注美中關係，認為「上一任川普政權，扭轉了過去將近50年的對中國綏靖政策、發動了對中貿易大戰、開創了新的局面。不可一世的習近平政權，也是從那個時候開始節節敗退的。」他指出，「就『對付中國』一事來說，川普是一個有理念、有決心、有能力的領袖。」
矢板明夫表示，自己曾經作為外媒記者，在中國長駐過10年。接觸過許多飽受獨裁政權霸凌的底層民眾。也知道中國無節制的對外擴張，使周圍國家越來越感到不安。「我認為，只有以美國為首的國際社會對中強硬，才能改變這個局面。而除了川普以外的美國歷屆政府，在中國問題上大部分都是說得多、做得少」，「如果川普當選的話，自由民主陣營可能會變得更加強大、世界也會更加和平一些。畢竟，上一屆川普總統任內，成功消滅了伊斯蘭國、烏克蘭和中東沒有戰爭和殺戮、習近平和金正恩都比現在老實很多。」
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