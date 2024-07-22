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獨家／黑澀會美眉轉戰電商！情趣品一夜狂賣900萬　報稅金額出爐

▲前黑澀會美眉瑪菲司（Mavis）轉戰電商產業，曾經直播販售情趣用品，一夜賣出900萬元，今年報稅金額仍高達2千萬元。（圖／記者陳明安攝，2024.07.22）
▲前黑澀會美眉瑪菲司（Mavis）轉戰電商產業，曾經直播販售情趣用品，一夜賣出900萬元，今年報稅金額仍高達2千萬元。（圖／記者陳明安攝，2024.07.22）

記者黃雅琪／台北報導

第一代「黑澀會美眉」瑪菲司（Mavis）轉行直播代購成為「電商女王」，最近又主演恐怖片《嘎啦》，提到賣過最有趣的商品為「私密處加熱凝膠」，她與老公甚至親自到飯店試用，並在一夜之間、直播狂賣新台幣900萬元，創下驚人業績；瑪菲司透露，2024年個人報稅金額與去年新台幣2千萬元差不多，預計今年的公司營收會超過12億元，成長上看千萬元。

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▲Mavis專訪。（圖／記者陳明安攝，2024.07.22）
▲瑪菲司（Mavis）身為電商女王，也曾遇過員工盜賣產品背叛事件。（圖／記者陳明安攝，2024.07.22）
瑪菲司創業初期遭背叛　前員工完全零成本盜賣

瑪菲司以帶貨起家成為電商龍頭，堅持產品都要親自用過，才能去說服信任她的消費者，從文案到平台宣傳都親力親為，同事主要負責聯繫與其他事務。瑪菲司把員工當戰友、共享資源，卻也曾遇過前同事的背叛事件，對方臨時告知離職後就立刻離開公司，帶走廠商相關資源到競業品牌，直到熟識的廠商告知瑪菲司，才得知此事。

事實上，在創業初期公司還沒有完善的管理制度、倉儲系統時，瑪菲司就曾遇過員工「盜賣事件」：「我發現有一個員工，直接在倉庫拍我的包包，把照片放到網拍上面賣，賣完之後錢進他的口袋，再用我公司的貨運出貨給客人，完全零成本的概念。」遭盜賣的歐洲品牌包包，每個價值約新台幣1萬元，詳細損失已不可考；該名員工以信用卡費繳不出來為由求饒，瑪菲司最後僅要求對方離職、未報警。

▲Mavis專訪。（圖／記者陳明安攝，2024.07.22）
▲瑪菲司（Mavis）透過完善的倉儲與管理系統，防止公司財產外流。（圖／記者陳明安攝，2024.07.22）
蔡阿嘎指控老員工詐財　瑪菲司：他可能太信任她

提到YouTuber蔡阿嘎指控，元老級員工蘿拉以AB合約詐財獲利8位數事件，同樣身為老闆的瑪菲司表示：「我覺得可能是信任的問題，他可能太信任她，那個人不是也做滿久的嗎？他可能就覺得老員工應該不至於這樣，很多事情沒有去好好的（檢視），就是很信任她啦！」吃過虧的瑪菲司，目前公司已經建立完善管理制度和倉儲系統，員工入職時也會簽競業條款，用來保障公司資源不外流。另外，去年公司員工旅遊到杜拜遊玩，她說今年要再帶大家去歐洲玩，福利給好給滿。

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