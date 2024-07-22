(G)I-DLE服裝再爆爭議！超辣救生員套裝「胸前紅色十字」恐觸法
韓國大勢女團(G)I-DLE最近以新曲〈Klaxon〉回歸，日前才剛惹出「演出服過短」風波，沒想到在本月19日打歌節目中，又被爆成員們演出服胸前的「紅十字」竟是大韓赤十字社的註冊商標。此事不僅快速登上韓國知名論壇的熱議，擅自使用該標示者更可能被處以最高1,000萬韓元（約新台幣23萬元）的罰款，大韓赤十字社也立即回應此事。
記者史平旭／綜合報導
日前，女團(G)I-DLE為配合新曲〈Klaxon〉的夏日清爽風格，成員們也換上超辣救生員的服裝登上音樂節目《Music Bank》為新曲宣傳。身著無袖背心和超短熱褲的成員們胸前的紅色十字的圖案，竟被扒出是大韓赤十字社的註冊商標。大韓赤十字社早在去年5月就已經註冊相關商標，明確禁止無理由使用紅色的十字標誌，連醫院、藥局都不可使用，5月時也特地為此舉行標誌保護運動，如今卻被隨意用在偶像的演出服上，惹得許多人韓國人忍不住批評：「到底有沒有常識？」
對於(G)I-DLE在演出服中加入紅色十字的圖案一事，大韓赤十字社也隨即出來說明，強調(G)I-DLE雖然沒有申請使用，但此次行為並不是故意的，也向經紀公司提醒，並要求公司繳交防止二犯的計畫書，目前並不會處以罰款。但事情發酵至今已過3日，(G)I-DLE不僅尚未刪除穿著紅色十字的圖案的相關影片、照片，所屬經紀公司CUBE也未有任何回覆，再度掀起眾怒。