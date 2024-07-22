「每胎每月補助3萬」有譜！陳菁徽：單身、同志族群也該納入
行政院長卓榮泰今（22）日證實，有請行政院政務委員陳時中規劃，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助3萬直到念幼兒園為止。對此，國民黨立委陳菁徽認為是政府的美意，不過包含單身族群、同志族群，也應該重視他們的生育權，「希望政府在促成這項政策的美意之外，都會顧慮到所有有孩子的家庭。」
記者林怡昕／台北報導
陳菁徽也坦言，不過在考量整體少子化的狀況，希望還是可以促成讓願意生養小孩的都可以生得出來，比如單身族群、同志族群，在台灣少子化以後，更應該重視他們的生育權。
陳菁徽續指，另外，也應該補貼女性從懷孕開始就可以領到津貼，因此她曾經與其他的國民黨立委提出從領到媽媽手冊12週以上就開始有固定的津貼可以領。
陳菁徽也說，自己與國民黨立委萬美玲等人也提出，希望可以提高有薪的產假到符合國際的14周以上，還有應該訂出適合彈性應用的親職價等。
陳菁徽認為，生養小孩是一個非常大的課題，希望政府部門可以做整體的考量，從備孕、不孕到懷孕，還有產後都可以全方位的補貼還有照顧。在同婚合法化之後，有許多同志的伴侶透過前往國外或者是收養小孩等，都組成了自己的家庭，也希望政府在促成這項政策的美意之外，都會顧慮到所有有孩子的家庭。