《她的日與夜》高原慘收好人卡！李微進初吻沒了　還是他當主動方

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以下有劇情透露，慎入！！！
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劇中，高原是唯二知道李微進會變身祕密的人，他在第11集直球告白李微進；上週日（7／21）播出的第12集中，因為李微進只喜歡桂志雄，所以沒有接受高原的心意，反而還同情高原，因為她知道「喜歡一個人卻得不到回應的心情」有多難受。
高原被發好人卡，仍決定繼續單戀李微進，白天持續獻殷勤送咖啡給林順，但林順卻頻頻躲避；誤會高原跟李微進戀愛ING的桂志雄，則是一人吃醋生悶氣，但他發現李微進一直不接高原的電話，認為事有蹊蹺。
第12集結尾，桂志雄深怕李微進被殺人凶手抓走，承諾女生「一定會抓到犯人」，同時鼓起勇氣表白，在警察局外面接吻確定心意。下集預告中，桂志雄跟李微進陷入熱戀，李微進也跟高原表明「我有喜歡的人了」，高原故作淡定表示沒關係，十分心酸。
《她的日與夜》播出資訊：
導 演：李亨民、崔瑄敏
編 劇：朴志夏
類 型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－8月4日
集 數：16
主 演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收 看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）