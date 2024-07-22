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《她的日與夜》高原慘收好人卡！李微進初吻沒了　還是他當主動方

▲《她的日與夜》最新一集中，高原（白敘厚 飾）告白被李微進（鄭恩地 飾）拒絕，桂志雄（崔振赫 飾）直接霸氣親女主角表明心意。（圖／翻攝JTBC、白敘厚IG）
▲《她的日與夜》最新一集中，高原（白敘厚 飾）告白被李微進（鄭恩地 飾）拒絕，桂志雄（崔振赫 飾）直接霸氣親女主角表明心意。（圖／翻攝JTBC、白敘厚IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《她的日與夜》昨（21）日播出最新一集，高原（白敘厚 飾）慘收李微進（鄭恩地 飾）好人卡，湊成CP無望；另一方面，李微進跟桂志雄（崔振赫 飾）關係更近一步，下集預告直接撒糖，甜翻觀眾。而本集收視率再創新高，開出9.3％漂亮數字，也是該劇目前收視最高的一次，破雙位數指日可待。

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《她的日與夜》講述29歲的待業女青年李微進（鄭恩地 飾），連考公務員8年失利，積蓄還慘被騙光，萬念俱灰下遇到一隻貓，某天醒來就無故變成50歲的大媽，她化名林順（李姃垠 飾）成功進入檢察廳當老年實習生，間接圓了當公務員的夢想。李微進白天就以「老態」生活，晚上變回原本模樣，同時協助檢察官桂志雄（崔振赫 飾）破解懸案，2女1男並與偶像高原（白敘厚 飾）牽扯難以言喻的情感。

▲劇中，高原告白被拒，收下好人卡。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
▲劇中，高原告白被拒，收下好人卡。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
以下有劇情透露，慎入！！！
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劇中，高原是唯二知道李微進會變身祕密的人，他在第11集直球告白李微進；上週日（7／21）播出的第12集中，因為李微進只喜歡桂志雄，所以沒有接受高原的心意，反而還同情高原，因為她知道「喜歡一個人卻得不到回應的心情」有多難受。

高原被發好人卡，仍決定繼續單戀李微進，白天持續獻殷勤送咖啡給林順，但林順卻頻頻躲避；誤會高原跟李微進戀愛ING的桂志雄，則是一人吃醋生悶氣，但他發現李微進一直不接高原的電話，認為事有蹊蹺。

第12集結尾，桂志雄深怕李微進被殺人凶手抓走，承諾女生「一定會抓到犯人」，同時鼓起勇氣表白，在警察局外面接吻確定心意。下集預告中，桂志雄跟李微進陷入熱戀，李微進也跟高原表明「我有喜歡的人了」，高原故作淡定表示沒關係，十分心酸。

《她的日與夜》播出資訊：
導　演：李亨民、崔瑄敏
編　劇：朴志夏
類　型：浪漫喜劇、奇幻、懸疑
開播日：2024年6月15日－8月4日
集　數：16
主　演：鄭恩地、李姃垠、崔振赫
參演者：尹炳熙、文藝媛、金廣植、裴海善、鄭載成、鄭石勇、鄭英珠、金雅永、白敘厚、安相佑
收　看：JTBC、Netflix（每週六、日22：30更新一集）

▲劇中，李微進（右）跟桂志雄終於在一起。（圖／翻攝JTBC Drama IG）
▲劇中，李微進（右）跟桂志雄終於在一起。（圖／翻攝JTBC Drama IG）

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