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共創永續海洋未來！海洋保育署辦藍碳保育及海洋保育ESG說明會

▲海洋委員會海洋保育署舉辦藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，共同擘劃藍碳及海洋保育永續行動的藍圖。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
▲海洋委員會海洋保育署舉辦藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，共同擘劃藍碳及海洋保育永續行動的藍圖。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)

記者黃守作／高雄報導

海洋委員會海洋保育署於今(22)日上午，在高雄軟體園區會議中心，舉辦藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，吸引活動現場及線上參與民眾超過200人，盼藉由產官學民之交流與協力，共同擘劃藍碳及海洋保育永續行動的藍圖，共創永續海洋未來。

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▲海洋委員會海洋保育署舉辦藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，有產官學界與會，共同擘劃藍碳及海洋保育永續行動的藍圖。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
▲海洋委員會海洋保育署舉辦藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，有產官學界與會，共同擘劃藍碳及海洋保育永續行動的藍圖。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
這項由海洋委員會海洋保育署與國立中山大學碳權研究與服務中心共同主辦的藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，是由海洋保育署署長陸曉筠與中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政共同主持，中山大學碳權研究與服務中心組長王右仁、中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助、東華大學海洋生命研究所教授劉弼仁、基隆市政府經濟發展處技正任于婷、王功蚵藝文化協會理事長梁鳳蓉等產官學界與會。

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
海洋保育署署長陸曉筠表示，此次藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，邀請7位專家學者、地方政府及民間團體，分享氣候變遷與永續發展倡議、國內外碳權制度與碳定價、介紹海草床及紅樹林藍碳生態系復育現況，並說明企業參與自願減量專案的機制、程序與益處，以及講述海洋保護區保育工作、在地海洋文化推廣，和鯨豚海龜保育的經驗與歷程，以及企業ESG參與途徑與展望等。

陸曉筠說，海洋保育ESG專案四大方針包括，海洋淨好永續利用，透過支持或舉辦潛水淨海活動，鼓勵員工加入海保署潛海戰將；生物保育資源永續，鼓勵員工參與救援野放活動、挹注資源擴大救傷能量、支持擱淺科學研究、贊助忌避研發推廣及友善釣魚推廣、棲地守護生態富裕，支持珊瑚及藍碳保復育行動、保護區在地巡護、支援生物辨識技術；海洋素養永續扎根，則可協助推動海洋保育教育行動、海洋保育人才培育及國際交流合作等。

▲中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政以氣候變遷與永續發展倡議為題，作專題演講。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
▲中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政以氣候變遷與永續發展倡議為題，作專題演講。(圖／記者黃守作攝，2024.07.22)
中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政在作專題演講時指出，此次活動是藍碳及海洋保育開啟新的篇章，他說，在因應氣候變遷及落實海洋永續發展上，仍需要各界持續努力，而保育藍碳生態系除了可以維護碳匯功能外，更有助於提高生物多樣性和維持生態系統健康。

陸曉筠並指出，除了藍碳，海保署期望透過多樣性的行動方案，開啟企業和民間團體合作契機，從減緩氣候變遷、保育、復育、教育多面向，攜手產官學一起參與，一同響應「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」目標，以達成人與自然和諧共榮之願景，共同推動海洋永續發展事務。

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