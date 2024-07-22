共創永續海洋未來！海洋保育署辦藍碳保育及海洋保育ESG說明會

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海洋保育署署長陸曉筠表示，此次藍碳保育推廣講座及海洋保育ESG專案說明會，邀請7位專家學者、地方政府及民間團體，分享氣候變遷與永續發展倡議、國內外碳權制度與碳定價、介紹海草床及紅樹林藍碳生態系復育現況，並說明企業參與自願減量專案的機制、程序與益處，以及講述海洋保護區保育工作、在地海洋文化推廣，和鯨豚海龜保育的經驗與歷程，以及企業ESG參與途徑與展望等。
陸曉筠說，海洋保育ESG專案四大方針包括，海洋淨好永續利用，透過支持或舉辦潛水淨海活動，鼓勵員工加入海保署潛海戰將；生物保育資源永續，鼓勵員工參與救援野放活動、挹注資源擴大救傷能量、支持擱淺科學研究、贊助忌避研發推廣及友善釣魚推廣、棲地守護生態富裕，支持珊瑚及藍碳保復育行動、保護區在地巡護、支援生物辨識技術；海洋素養永續扎根，則可協助推動海洋保育教育行動、海洋保育人才培育及國際交流合作等。
中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政在作專題演講時指出，此次活動是藍碳及海洋保育開啟新的篇章，他說，在因應氣候變遷及落實海洋永續發展上，仍需要各界持續努力，而保育藍碳生態系除了可以維護碳匯功能外，更有助於提高生物多樣性和維持生態系統健康。
陸曉筠並指出，除了藍碳，海保署期望透過多樣性的行動方案，開啟企業和民間團體合作契機，從減緩氣候變遷、保育、復育、教育多面向，攜手產官學一起參與，一同響應「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」目標，以達成人與自然和諧共榮之願景，共同推動海洋永續發展事務。