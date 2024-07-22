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培訓選手再創佳績！勞動部高屏澎東分署獲全國技能競賽38面獎牌

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手於日前，參加在台北市南港展覽館所舉行的第54屆全國技能競賽，再創佳績，勇奪38面獎牌之殊榮。

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▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／記者黃守作攝)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第54屆全國技能競賽於21日在台北南港展覽館圓滿落幕，共69個職類，有來自全國各地1031位頂尖選手角逐榮耀，而該分署培訓的選手再創佳績，於此次競賽中，勇奪10金4銀4銅加上第四、第五及佳作共計38面獎牌，彰顯該分署培訓選手的卓越技藝，其中電器裝配職類更包辦金銀銅牌，完美展現培訓之成果。

▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
郭耿華說，榮獲配管與暖氣職類金牌的選手陳辰酵，於去(112)年全國賽僅拿下第五名成績，今(113)年捲土重來，在酷熱的夏天裡，仍然堅持在工場內揮汗練習，終於憑藉著扎實的技術和頑強的意志，脫穎而出拿下金牌。

陳辰酵說，能拿到此榮耀，是透過高屏澎東分署訓練師黃柏穎與黃仲興的培訓與指導，以及自己堅持不懈的努力下，所展現的成果，將繼續努力精進自己的技術，並希望能夠更進一步在國際舞台上為台灣技能水平再添光彩。

▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
▲勞動力發展署高屏澎東分署培訓選手參加第54屆全國技能競賽勇奪38面獎牌之殊榮。(圖／勞動力發展署高屏澎東分署提供)
另外，高屏澎東分署培訓的機電整合職類選手陳品修與蔡旻錡，拿下全國技能競賽金牌，陳品修說，由於在培訓的過程同時得準備升學相關資料，導致練習時間較少，且剛開始起步時完全零經驗，但在分署訓練師安排的訓練進度，以及共同參與培訓的學長姐幫助下，很快就進入備戰狀態，順利發揮百分之百的實力，拿到優異成績，因此覺得在分署訓練是自己備賽期間做的最好的決定。

蔡旻錡則說，當初則是因同學的邀約，而決定嘗試看看機電整合職類，投入後反而激發熱情，更堅信未來要走這條路，因此成為高屏澎東分署選手後，每日的訓練更加認真，並透過訓練師的指導，不斷調整練習內容，彈性應付各式各樣的題目，最終與夥伴一同拿下優異的成績。

郭耿華指出，勞動力發展署高屏澎東分署做為培訓人才的搖籃，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也將AI及虛實整合技術運用於培訓過程，無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會，該分署都致力於為年輕人的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術發展注入新的活力。
 

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