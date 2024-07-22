帶動國人搭郵輪旅遊！挪威郵輪公司奮進號郵輪首航高雄港
挪威郵輪公司奮進號(Norwegian Spirit)郵輪於今(22)日首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心碼頭，並以高雄港為母港，將搭載2000位以我國籍為主的旅客，於當天下午3時，由高雄港出發，預計北向前往日本宮古島、那霸及石垣島等地，展開為期5天的海上郵輪之旅，且接續於7月26日共2趟母港航次。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，挪威郵輪公司為全球三大郵輪集團之一，所屬奮進號(Norwegian Spirit)郵輪總噸數約7.59萬噸，船長約268.6公尺，於110年斥資1億美元(約31億新台幣)進行升級改裝，今(113)年首度開啟亞洲航線，繼基隆港及澎湖港首航後，終於22日首航高雄港，揭開夏季高雄港母港航程的序幕。
王錦榮說，奮進號郵輪船上設有酒吧、星巴克咖啡廳及媲美米其林水準的餐廳，並有多項動靜皆宜的休閒設施，並提供歌劇表演、運動球場、游泳池，以及與國際知名五星品牌合作SPA沙龍等一應俱全的服務，彷彿置身海上渡假村，讓旅客悠閒自得的品嚐美食佳餚及享受娛樂設施。
挪威郵輪公司奮進號郵輪首航高雄港，並由高雄港務分公司港務長孫暐炫互送紀念品。