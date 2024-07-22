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巴黎奧運／最肉慾奧運？主辦方準備30萬個保險套　有望破歷史紀錄

▲史上第二多！巴黎奧運預計發放30萬個保險套供運動員使用，僅次於2016年里約奧運的45萬個套子。（圖／取自TMZ X）
▲史上第二多！巴黎奧運預計發放30萬個保險套供運動員使用，僅次於2016年里約奧運的45萬個套子。（圖／取自TMZ X）

記者路皓惟/綜合報導

2024年巴黎奧運不僅將見證全球頂尖運動員的激烈競技，還可能成為有史以來最性感的奧運。根據英國媒體《衛報》報導，巴黎奧運主辦方預計發放30萬的保險套，包含20多萬個男性保險套、2萬個女性保險套和1萬個口交膜，數量僅次於2016年里約奧運會，如果運動員使用需求量大，很可能提供50萬個套子，將創下歷史紀錄，也反映出主辦方對運動員健康和性自主的重視。

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奧運發放保險套傳統始於1988年

奧運期間發放避孕用品並非新鮮事，這項傳統始於1988年漢城奧運，目的是促進運動員之間的性健康。2016年里約奧運發放45萬個保險套創下史上最多紀錄，包括首次提供10萬個女性保險套。即使是在無性接觸的2020年東京奧運會，也提供16萬個免費保險套；由於東京奧運正值疫情期間，運動員被指示不要進行「人與人的接觸」，而是希望選手將其帶回家作為紀念品。

在即將到來的巴黎奧運，主辦方計劃在奧運村內提供20萬個男性保險套、2萬個女性保險套和1萬個口交膜，供1萬4500名運動員和工作人員使用，此舉不僅是對運動員性健康的重視，同時也解除了東京奧運期間禁止性行為的規定。

最肉慾奧運？提供多種避孕用品

巴黎奧運提供的避孕用品種類多樣，不僅包括傳統的男性保險套，還有女性保險套和口交膜。女性保險套在美國和其他國家的普及率較低，但在巴西和南非，政府致力於減少愛滋病傳播，故有較高的使用率。至於口交膜主要針對女同性戀者銷售，但整體使用率仍偏低。

儘管女性保險套和口交膜的使用率並不高，但在全世界最高層級且舉辦規模最大之綜合運動賽會上推廣，將對正確性行為與預防性病的健康知識帶來正面的影響。


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