巴黎奧運／最肉慾奧運？主辦方準備30萬個保險套　有望破歷史紀錄

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奧運期間發放避孕用品並非新鮮事，這項傳統始於1988年漢城奧運，目的是促進運動員之間的性健康。2016年里約奧運發放45萬個保險套創下史上最多紀錄，包括首次提供10萬個女性保險套。即使是在無性接觸的2020年東京奧運會，也提供16萬個免費保險套；由於東京奧運正值疫情期間，運動員被指示不要進行「人與人的接觸」，而是希望選手將其帶回家作為紀念品。
在即將到來的巴黎奧運，主辦方計劃在奧運村內提供20萬個男性保險套、2萬個女性保險套和1萬個口交膜，供1萬4500名運動員和工作人員使用，此舉不僅是對運動員性健康的重視，同時也解除了東京奧運期間禁止性行為的規定。
最肉慾奧運？提供多種避孕用品
巴黎奧運提供的避孕用品種類多樣，不僅包括傳統的男性保險套，還有女性保險套和口交膜。女性保險套在美國和其他國家的普及率較低，但在巴西和南非，政府致力於減少愛滋病傳播，故有較高的使用率。至於口交膜主要針對女同性戀者銷售，但整體使用率仍偏低。
儘管女性保險套和口交膜的使用率並不高，但在全世界最高層級且舉辦規模最大之綜合運動賽會上推廣，將對正確性行為與預防性病的健康知識帶來正面的影響。
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