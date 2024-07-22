巷仔內／拜登退選後賀錦麗呼聲高！她和民主黨會面對什麼難題？

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眾所周知，身為總統的拜登在大選前三個多月才宣布退選，已是史上最晚宣布退選的參選者，在時間上極為倉促，民主黨8月19至22日將在芝加哥召開全代會完成提名，目前規劃8月初先線上投票，因得先趕上俄亥俄州的提名截止期限8月7日，否則該州選舉人票可能化為泡影。
出線候選人能否有最大民意基礎？
拜登在初選幾乎以拿下大多數黨代表票的輾壓姿態通過，但一出線隨即在民調上被川普壓制在地，在關鍵的幾個搖擺州幾乎呈現一面倒，也讓川普在過程中頻頻調侃民主黨，並強調自己才是代表真實民意。
如今，民主黨再度陷入得推選候選人的狀況，賀錦麗縱使有許多國會議員的支持，但能否兌現成挑戰川普的真實最大民意，仍得打上大問號。
另一方面，民主黨內部所要的是什麼？是讓賀錦麗能迅速累積黨內共識，還是要讓各路潛在人選迅速交戰比拚一番，這兩種選擇將讓接下來準備迎來的黨代表投票走向兩個方向，第一是過個場讓賀錦麗走上舞台，但有可能反讓川普陣營再度抓著不具民意基礎機會猛打；反若在明確整合的情況下展開比拚，整合問題同樣也困擾著民主黨，使民主黨陷入迅速凝聚黨內共識還是打造民意最大舞台的兩條路線抉擇。可看到前眾院議長裴洛西以及前總統歐巴馬兩名大咖都傾向不表態，若照民主黨過去一直以來被詬病的優柔寡斷，這場戲碼不無可能演到最後一刻。
賀錦麗能否改變搖擺州選情？
儘管根據華盛頓郵報統計，目前民主黨內已有過半國會議員表態支持賀錦麗，且有23州的州長支持，當中還有一些潛在的總統候選人人選，包含加州州長紐森（Gavin Newsom）、以及搖擺州的賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）與密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）這三位熱門人選，也都表態支持賀錦麗，但這並不代表賀錦麗的選情穩固。
獲得這些支持只不過是穩固既有的民主黨人，並承襲拜登的支持者，賀錦麗本身的支持度，幾乎與拜登半斤八兩，僅有少數全國性民調稍比拜登高出1%-2%，仍難贏下川普，更何況，美國總統大選的關鍵鑰匙是在搖擺州，搖擺州的民調才是最後決勝負關鍵，不過，賀錦麗過往偏左的形象相較於拜登的中間溫和路線，要吸引搖擺州選民仍有一定難度。
所幸在紐約時報/錫耶納學院本月稍早對賓州和維吉尼亞州的民調中，賀錦麗在這兩個州的若對戰川普，選民支持度還比拜登高出2個百分點，還是來得有希望一些，但顯然還有更多拓展空間。
賀錦麗面對移民問題如何反擊
拜登政府在控制移民問題上，過去四年來面臨極大考驗，直到辯論都被川普拿出來大力批判，共和黨甚至在21日拜登退選後，隨即在YouTube頻道發布一段2分鐘影片，針對移民政策攻擊賀錦麗。
就連紐約時報也在編輯委員會的專文中直指移民是接下來民主黨候選人須正視的問題，且得立即提出解決方案，拜登先前在辯論中回答含糊，賀錦麗是否能有一番新解或明確內容，值得注意。
加州「零元購」或成賀錦麗另一被攻擊的標靶
加州於2014年通過的第47號提案《安全社區和學校法案》，將竊盜950美元（約新台幣3萬1,000元）以下商品等罪行從重罪降為輕罪，若竊盜者簽署《認罪協議》，最後可能開張罰單罰款了事，罰款甚至可能比竊盜所得來得低，也讓許多竊盜者明目張膽進入商家行搶的「零元購」（Zero-dollar Shopping）肆虐加州。
該項法案就是在賀錦麗擔任加州檢查總長任內通過，身為對手的川普可能也不會放過攻擊民主黨的這個機會，今日加州共和黨主席帕特森（Jessica Patterson）已率先提到賀錦麗在任內縱容犯罪份子猖獗，如今仍在影響加州。
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