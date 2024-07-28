台中俺達の肉屋開「燒肉本氣」居酒屋！必吃米其林級肉刺身、內臟

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今夏「燒肉本氣」喬遷至百步距離之隔的全新位置重新開幕，Sam笑說很幸運找到離舊址不到200公尺距離的新店，他認為：「客數控制在50人內、不超過10桌，能讓服務人員比較好照顧」，雖說是居酒屋，仍強調專業店員桌邊服務；燒肉搭配獨家特製的日本淡口醬油醬汁、桔醋醬加蘿蔔泥就很滿足；還新增「小牛胸腺炒拉麵」、「香菜雞腿排」等自己喜歡的料理，迎合歡聚飲酒需求。
「燒肉本氣」菜單以1/3內臟、1/3日本國產牛燒肉、1/3其他料理組成，人均約2千元上下，有信心與市場上同等級燒肉餐廳相比、可以吃得到較好品質的食材，Sam舉例：「店內的橫膈膜用到跟俺達一樣廠商；招牌內臟除了來自澳洲，牛心、牛肝等講求新鮮度的部位，則是台灣芸彰牧場出產」，偷偷說店內服務人員也是從米其林認證的俺達團隊過來。Sam推薦必吃清單「橫膈膜」，入門款內臟首推「牛心」、「牛胃」，敢吃生食的人必嚐日本國產牛F1肉刺身盛合。
不以套餐綁架消費者、「燒肉本氣」採單點模式，但仍相當講究上菜享用順序，Sam分享：「生食不要在空腹時上，將肉刺身放在中段、但太後段可能細緻味道又會出不來」；各類肉品的油花豐腴度也影響著建議食用順序，並交錯著招牌內臟料理，細細都是考量。Sam透露，若參考日本用餐順序，主食可是會在吃完肉類後才上、達到填飽肚子的作用，但這在台灣就會參考消費者喜好，因不少人習慣用主食搭配燒肉一起吃。
◾️「燒肉本氣」推薦菜色：
肉刺身盛合(3種) 880元
以每日拆封肉品標準提供，除了可品嚐到肉香清雅、口感爽彈的「扇子肉」，肥美的「無骨牛小排」，最有咬勁、味道也最濃郁的「橫膈膜」；消費者也有機會吃到腰脊芯、後臀芯、前胸肉等部位。
日本國產牛F1綜合三部位拼盤 1880元
品嚐以日本頂級黑毛和牛混種飼育的日本國產牛F1，現點現切各部位的厚度、重量精準，讓人一次品嚐牛肉不同油脂飽滿度，所帶來的口感及風味差異。以「牛小排」為例，燒烤至薄酥焦脆的外層、搭配內裡軟嫩到不行的肉質，油脂與咬勁微妙的平衡，相當討喜。
內橫膈膜、外橫膈膜 皆為780元
一頭牛只有一塊的「內橫膈膜（圖上）」，屬整塊瘦肉，肉質上有點像是鬆散的菲力，撕咬起來切斷感俐落；一隻牛能切出兩條的「外橫膈膜（圖下）」，因表層有脂肪，吃得到嫩Q口感且肉味濃郁。Sam推薦敢吃肥的點外橫膈膜、喜歡軟的點內橫膈膜，兩款都好吃、一起品嚐更能吃出比較級的差異。
內臟燒肉 綜合大拼盤(5種各5片) 880元
一次遍嚐紅、白內臟，「牛心」烤到中心帶一點生、保持水份口感，咬起來鮮嫩少見，近似雞心口感、但更甜，搭配辛香辣感的柚子胡椒很對味；少見的「澳和牛臉頰肉」儘量烤出焦香，吃起來像是帶有Q度的牛舌感；「牛第一個胃」搭配燒肉醬爽脆好吃；「牛肝」僅燒烤表層、維持中間帶生口感，搭配麻油鹽及薑泥，是老饕不能錯過的一品；「牛脆心管」選以動脈連結心臟的部位，十足脆彈。
厚切牛舌(2片) 880元
簡單抓醃過的「厚切牛舌」新鮮度及厚度令人相當滿足，吃得到脆感嚼勁。
涼拌牛胃刺身佐海苔 350元
澳洲牛胃經繁複手工處理，再切花、汆燙，並切成細丁碎佐以麻油、蔥綠細絲翻拌，上桌後客人以特選海苔包起享用，吃得到有如貝柱般脆口彈牙的例落口感，新鮮富有食趣。
小牛胸腺炒拉麵 250元
將法餐常見、卻難以處理的小牛胸腺先炒過，再搭配熟成肉醬、辣醬等辛香料拌炒出鹹香風味，搭配特選粗麵條一起吃出小牛胸腺獨特的軟嫩口感與油香、又不至於過量扒附油脂的膩口，家常日式炒麵的升級版本讓人耳目一新。
香菜雞腿排 450元
屬創意燒烤的台灣本地雞腿排，帶皮直接上烤檯燒，最後搭配滿滿的新鮮香菜與蒜泥，尤其葉梗並用的香菜，迸發出沁香辛爽的輕辣滋味，連香菜控都收服。
濃郁牛尾湯 380元
將澳洲頂級和牛牛尾先烤過再熬煮，長時間燉出乳白湯色，喝起來風味濃厚不膩，再搭配隨附辣韭菜自行調配增添鹹香辣度，是適合吃完燒肉、喝完酒的醒品料理。
「燒肉本氣」居酒屋除了日本酒、也特推燒酎，像是「天盃 胡椒燒酎(麥)」、「EMOT 伯爵茶燒酎(芋)」；也推出以台灣茶為基礎，結合在地果農、香草農、茶農共同設計研發的「S.C Lab - 仃杉實驗室」蒸餾茶酒，像是炭焙木香味的「炭焙龍眼紅茶酒」、圓潤甜香的「萬壽鐵觀音茶酒」。
燒肉本氣 2.0店舖資訊
地址：台中市西區華美西街一段32號
時間：17:00-23:30，每週二公休
電話：04-2325-5288（電話服務時間為下午兩點半後）
另外，牛排教父鄧有癸挾高人氣正式跨足全和牛燒肉市場，憑藉執掌高端牛品質、近半世紀來站穩高檔牛排市場的專業與實力，插旗台北東區首開「WAGYU CLUB」主打全和牛燒肉，率領專屬侍肉師、西餐主廚、甜點主廚等專業團隊，打造開胃菜、前菜、肉品、湯品、野菜盛合、食事、甜點共11道式完整套餐，每人2500元＋10%服務費，竟然吃得到「日本和牛A5鯉魚管燒肉片、日本A5和牛腿三角薄燒、澳洲和牛M8+肋眼芯醬燒」等日本A5和牛，更豪氣公開一人享肉率達210公克，是連肉肉控都能被滿足的肉量！爾後將分階段營運全和牛ShabuShabu與精品肉舖，手刀朝聖了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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