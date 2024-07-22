丹妮婊姐才新婚2個月！自爆婚姻釀危機 原因竟與「金鋼狼」有關
萊恩雷諾斯、休傑克曼主演漫威電影《死侍與金鋼狼》即將上映，近日百萬YouTuber HowHow（陳孜昊）與丹妮婊姐驚喜合體，穿上低配版超級英雄制服、化身「丹妮女侍」與「金鋼How狼」，前往韓國與主角合體。剛結婚2個月的丹妮婊姐自爆，因為不懂「金鋼狼」首次穿上黃色制服亮相，竟與鐵粉老公爆發婚姻危機。
記者黃雅琪／綜合報導
How How與丹妮婊姐近日公開採訪畫面，互相鼓勵喊話：「台灣隊加油！」身穿黃色緊身衣、黑色雨靴，並用叉子作為金鋼狼爪的How How，向休傑克曼拋出靈魂拷問：「我知道這是迪士尼的電影宣傳，但我們真的很想知道，你早上起床的時候狼爪會不經意的伸出來嗎？」逗趣提問讓兩位巨星停頓3秒後爆笑，休傑克曼也捧場回應：「會！如果身體健康的話就會，所以有伸出來其實是好事。」
近期宣布結婚喜訊的丹妮婊姐，在採訪中自曝，差點因為電影與老公爆發婚姻危機，全因老公相當期待「金鋼狼」首次穿著經典黃色制服亮相，婊姐表示：「我真的不知道這些細節！」萊恩雷諾斯溫暖安慰：「不需要每個人都知道這件事啦！」休傑克曼則故作嚴肅的搞笑回應：「對！但我覺得這蠻值得離婚的！」眾人瞬間笑歪。
此外，繼先前發布《死侍與金鋼狼》泰式風情版海報引爆網友瘋傳，本日加碼公佈，以手繪懷舊電影海報聞名的香港創作團隊「無紙用工作室」操刀繪製，KUSO電影《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》海報，推出《那些年，我們一起J（追）的狼人》及《未老》兩款「狼情侍意」海報，輔以惡搞文案高度還原電影視覺，再為創意行銷增添一筆。《死侍與金鋼狼》7月24日全台上映。