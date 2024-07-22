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畢業季影響！6月失業率略升至3.39%　仍創下24年同期最低

▲主計總處表示，6月失業率通常會因畢業季呈現季節性上升，但仍為24年來同月最低紀錄，顯示失業情勢尚稱穩定。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲主計總處表示，6月失業率通常會因畢業季呈現季節性上升，但仍為24年來同月最低紀錄，顯示失業情勢尚稱穩定。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

記者魏妤庭／台北報導

主計總處今（22）日發布6月失業率3.39%，較上月上升0.05%，經季節調整後失業率為3.34%，則較上月下降0.01％。主計總處表示，6月失業率通常會因畢業季呈現季節性上升，但仍為24年來同月最低紀錄，顯示失業情勢尚稱穩定。

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主計總處表示，6月就業人數為1158.8萬人，較尚月增加8000人或0.06%。其中，服務業及農業部門分別增加8000人、1000人，工業部門是減少2000人，較去年同月相比，就業人數增加70000人或0.61%。

主計總處指出，失業人數為40.6萬人，較上月增加6000人或1.61%，受到部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加4000人，因對原有工作不滿意而失業者則增加1000人。若與去年同月相比，失業人數減少1.1人、2.54%。上半年失業人數平均為40.3萬人，較去年同期減少1.5萬人、3.63%。

主計總處表示，製造業景氣正回溫，服務業表現相當穩健，使得6月雖受季節性因素影響，失業率走揚，但仍創下波段新低。另歷年6到8月因畢業生投入尋職行列，失業率呈現季節性上升，以6月而言，通常會月增0.03%到0.69%，今（2024）年增幅就落在此區間。到了9月，畢業生多已找到工作，失業率會轉呈下滑趨勢。

此外，主計總處今日同步公布今年上半年縣市別失業率，北部、中部均為3.4%，南部3.3%、東部3.2%，各縣市呈現下降趨勢，降幅落在0.1%到0.3%。可發現花東縣市失業率較低，北部縣市失業率較高，與台灣各縣市幅員有限，居住人口常有跨縣市移動、就業狀態，不適合進行各縣市失業率橫向比較，建議自己與自己比，若從此角度來看，各縣市失業率呈現下降，顯示國內失業情勢穩定。

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