基隆廟口業者反罷免遭抵制！謝國樑喊話：不該攻擊意見不同者
基隆市長謝國樑罷免案目前在第二階段查對，有廟口夜市業者日前表達不認同罷免案，遭網友揚言抵制。對此，謝國樑對此說，希望民眾能夠平心靜氣，給每個人發表不同意見的機會，不要任意攻擊、抵制與自己意見不同的人。對於若罷免連署成立，他將持續與民眾溝通，讓民眾願意出來投下反對票。
記者余祥／台北報導
謝國樑說，台灣是一個民主社會，每個人都能表達自己的意見，以現在的情況來看，一定會有支援跟反對兩方不同的聲音。他希望民眾都能平心靜氣的看待，給每個人自己意見的機會，不要說他人與自己意見不同，就要用攻擊、抵制的手段，他覺得這樣子不好，也不鼓勵這麼做。
對於若第二階段連署通過，進入第三階段投票，謝國樑說，這將會是基隆有史以來第一次進入罷免投票階段，許多民眾並不了解這張選票長什麼樣子、又該如何來投這一票，甚至以為不支持罷免就不用去投票，他會持續跟市民溝通，讓民眾願意出來投下不同意罷免票。
謝國樑說，其實民眾大多數不贊成罷免，但這樣的聲音是否能夠轉化為實質上的不同意罷免選票，就要仰賴與民眾的溝通，讓民眾了解投下這一票的意義。
晚間謝國樑原訂與黨籍議員赴基隆市廟口夜市吃宵夜，用行動表達支持基隆廟口，但因為颱風來襲及相關防颱整備工作，將再另行擇期前往。