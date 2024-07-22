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紀卜心、小吳手搖十盛爭議未平！辦活動遭炎上　粉絲轟：得過且過

▲由紀卜心、小吳一同開設的「十盛熟成奶茶專賣」乳源爭議未平，現在又舉辦了贈送鮮奶茶的活動，沒想到慘遭網友炎上：「得過且過！」（圖／IG eatzzz777）
▲由紀卜心、小吳一同開設的「十盛熟成奶茶專賣」乳源爭議未平，現在又舉辦了贈送鮮奶茶的活動，沒想到慘遭網友炎上：「得過且過！」（圖／IG eatzzz777）

記者施以慧／綜合報導

近期由藝人紀卜心和網紅小吳一同創立的連鎖飲料品牌「十盛熟成奶茶專賣店」爆出爭議，不僅被消基會檢驗出「奶類標示不清」，面對廣大網友的質疑，紀卜心還刪除IG留言，讓人無法理解。如今紀卜心和小吳已經在官網貼出公告澄清此事，承認該店販售的飲料確實不是純鮮奶製成的鮮奶茶，「使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳，熟成生乳配方中使用日本進口的北海道生乳粉，且搭配奶精提升風味。」只是爭議未平息，她現在又要舉辦贈送鮮奶茶活動，在Dcard上掀起討論，粉絲們相當不滿，在網路上開砲：「得過且過，不老實卻合法的心態。」並質疑「乳源」究竟是什麼，對此紀卜心也回覆網友疑問，沒想到又被砲轟。

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▲紀卜心發出聲明（圖／十盛 Shisheng 臉書）
▲紀卜心發出聲明，遭網友砲轟：「知法玩法。」（圖／十盛 Shisheng 臉書）
乳源問題爆爭議　網友怒轟：知法玩法

紀卜心的官方聲明曝光，在各大論壇上都掀起熱議，粉絲對於聲明中強調的「乳源」提出質疑：「所以北海道乳源到底是什麼」、「為什麼鮮奶茶變這麼複雜」、「他們是知法玩法，嘴巴講鮮奶茶，但是原料又改寫成乳源，這文稿只能說他一直誤導消費者，但他沒有觸法，所以衛生局根本不能對他怎樣」、「奶精就奶精，鮮奶就鮮奶，生乳、乳源、牛乳、鮮乳、牛奶，一個牛乳各自表述。」

▲紀卜心的手搖飲品牌「十盛」爆發爭議，有網友酸她「難怪一堆錢出國玩」，本人親上火線回應了。（圖／紀卜心IG）
▲紀卜心在商品及店面都打出「鮮奶」的廣告，如今自認產品有添加奶精，讓粉絲無法接受。（圖／IG eatzzz777）
宣傳乳源來自日本　卻使用台灣鮮奶加日產奶精

還有網友在Dcard上指出十盛難以滅火的主因，表示廣告中寫「milk from Japan」、Logo是牛奶瓶、店名取了北海道以鮮奶聞明的十盛，甚至是北海道的地圖，種種跡象都讓消費者被誤導，「milk的中文就是鮮奶，但你卻要強調你們的『乳源』來自日本，所以只有奶粉是日本來的，而鮮奶用台灣的統一鮮奶。」並坦言名人出來開店受到的關注本來就比較多，現在委屈的聲明，就是格度還經不起消費者考驗。

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▲爭議尚未平息，紀卜心宣布舉辦贈送鮮奶茶活動，讓網友傻眼。（圖／十盛 Shisheng 臉書）
紀卜心出面回應爭議　舉辦活動再遭炎上

對此，紀卜心回應了有關乳源的問題，坦言：「北海道乳源是用在我們耗時一年多研發調製的熟成生乳奶底中，能讓奶茶的香氣與濃度更凸顯出來。」並表示店裡販售的「熟成生乳」是以北海道乳源加些許奶精調製成的。不過該作法仍無法讓粉絲買單，而紀卜心在發布聲明以後，也在各個店家舉辦贈送鮮奶茶的活動，「歡迎來比較，喝了就知道。」讓網友傻眼，再度遭到炎上，「不懂出了這波事情之後，再辦這個活動的意義是什麼」、「 這活動不知道誰想的，失敗的公關！」

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