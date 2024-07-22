影／漢光40陸軍第四作戰區裝甲564旅戰力保存演練

讓全世界看到 臺灣時尚週偕5大設計師登紐約時代廣場

▲即將於8月2日登場的臺灣時尚週，攜手五位臺灣傑出設計師登上紐約時代廣場納斯達克大屏。（圖／主辦單位提供）
▲即將於8月2日登場的臺灣時尚週，攜手五位臺灣傑出設計師登上紐約時代廣場納斯達克大屏。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/台中報導

時尚無國界！即將於8月2日登場的臺灣時尚週，攜手五位臺灣傑出設計師—潘怡良GIOIA PAN 、魏子淵WEI TZU YUAN、詹湘鎔XIANG RONC ZHAN、邱碧森 CHIU PI SEN、王彥熙YEN HSI WANG及其品牌，登上紐約時代廣場納斯達克大屏，向全世界展現臺灣設計師的非凡魅力和創新精神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣時尚週主辦單位表示，在全球化的今天，時尚是一種跨文化交流與表達，時尚無國界，不是某一地區或國家專屬。為此，在臺灣時尚週即將登場之際，特別帶領臺灣設計師登上紐約時代廣場的納斯達克大屏，向全世界宣告臺灣時尚在全球舞台上的新里程，讓世界看到，以提升臺灣在國際時尚界的地位，也為參與的設計師敲開通往全球舞台大門。

▲讓全世界看到， 臺灣時尚週偕臺灣5大傑出設計師登上紐約時代廣場納斯達克大屏。（圖／主辦單位提供）
▲讓全世界看到， 臺灣時尚週偕臺灣5大傑出設計師登上紐約時代廣場納斯達克大屏。（圖／主辦單位提供）
此次亮相的五位臺灣設計師品牌各具特色，潘怡良GIOIA PAN是全球設計師當中，少數以針線發展為主的服裝設計師，作品以技術層面為前提，著重服飾之質感與設計性兼具。WEI.TZU-YUAN為源自設計師魏子淵同名服裝工作室的品牌，實驗不同媒材質地與版型結構，對於服裝穿戴，提出另類視角的設問。

詹湘鎔 XIANG RONC ZHAN同名品牌專注於發展精品時尚，極度重視質感與優美線條；邱碧森 CHIU PI SEN 的JETEZO品牌，秉持著以專業的設計美學和精湛的工藝及材料的獨特使用，讓女性優雅知性的魅力呈現動人美感。王彥熙YEN HSI WANG的禮服時裝訂製品牌KiDesign，以性感、華麗為設計元素，解構、手工為設計手法。

臺灣設計師登上紐約時代廣場的納斯達克大屏，為即將於8月2日至4日在臺中展覽館舉行的2024臺灣時尚週增添國際光環，也將臺灣的時尚設計推向了國際舞台中心，見證臺灣時尚週作為連接國際時尚界所扮演的重要角色，以及臺灣時尚週背後豐富的資源和國際對接能力。

臺灣時尚週執行總監李卓燊表示，非常自豪能夠帶領臺灣設計師走向世界，讓全球時尚界認識，並欣賞到臺灣設計的獨特魅力。紐約時代廣場的亮相，是台灣與國際時尚界深度交流的又一例證，也是臺灣時尚週提升國際影響力的重要一步。未來，將通過與世界各大時裝週的緊密合作，為臺灣本土設計師提供更多寶貴的國際曝光機會，同時也期待看到更多臺灣設計師在國際舞台上發光發熱，讓世界見證更多來自臺灣的時尚創意和藝術。

作為國際時尚界盛會，臺灣時尚週一直致力於匯聚全球時尚力量，運用全球資源和跨界結合，成為推動臺灣時尚產業國際化的重要力量，通過不懈努力，成功搭建起一座連接臺灣與國際的橋梁，讓「臺灣設計」這一顆璀璨明珠在全球時尚界中熠熠生輝，同時也助力臺灣文化宣傳和旅遊業發展。


科博館植物園歡慶開園25年 《火鶴花展》 邀你來慶生

88節巴結老爹 新天地吃大餐加價購龍蝦福華送蛋糕

台中親子新樂園 信誼推親子故事派對、五味太郎互動展

父親節巴結老爹 各家競端Q版萌樣造型蛋糕搶商機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代