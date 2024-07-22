史上最強中職明星賽登上國際棒總官網！王建民、洪一中等神獸對決

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中職明星賽21日第二場賽事，最後11分鐘掀起高潮，中華隊OB賽回應看台上球迷的呼喚，讓明星賽史上寫新的一頁。明星賽首度在大巨蛋舉辦，兩天合計吸引超過6萬2千人進場，也創下紀錄。全壘打大賽由台鋼洋砲魔鷹奪冠，兩階段合計41轟，林安可合計31轟排第二。
回顧兩場明星賽，首戰吸引33688名球迷到場，創下35年來的紀錄，林安可轟兩分砲拿下MVP，第二場林安可代打敲出致勝安打，拿下MVP。
第二戰9局上兩出局後，球迷開始大聲呼喊傳奇球星的名字，2008年北京奧運教頭洪一中率先登場，對決前洋基投手（現中信兄弟教練）王建民。隨後台灣第一位登上大聯盟的陳金鋒也進入打擊區，但被觸身球砸中，雙方板凳清空，跑到場中合影。
球迷接著喊出「中職先生」彭政閔（現兄弟農場主管），他也到打擊區，並且敲二壘安打。王建民退場，在球迷吶喊下，林岳平、張建銘、葉君璋依序登場，在英文報導也描述了他們的稱號。「餅總」林岳平翻譯成「Daddy Pie」，葉君璋綽號無敵鐵金剛也被翻成「The Invincible」，「火哥」張建銘則是「Brother Fire」。
王建民賽後表示，他是看到洪總已經在熱身，當時總教練曾豪駒就跟他說，洪總上，他就要上，因此王建民才開始熱身，洪總也很有默契，看到王建民在練投，也以娛樂球迷心態上場，自此開始「球星大亂鬥」，陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平、張建銘，每一位都是中華隊球星。
此外，報導最後也提到，台北大巨蛋啟用以來觀眾人數大幅成長，季前讀賣巨人90周年交流賽就創下37890人的紀錄，中職例行賽、明星賽票房也相當亮眼，11月世界12強賽B組賽事，也將在台北大巨蛋登場。