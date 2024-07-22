舒子晨辣跳三振舞遭酸「淪落」！本人直球反擊：啦啦隊賺得多
女星舒子晨從《大學生了沒》出道，擁有亮眼外型和清晰口條，去年（2023）4月她宣布回歸美式啦啦隊LuxyGirls擔任團長，然而LuxyGirls表演服裝走性感路線，不時會引發爭議，最近她和隊友大跳「三振舞」，竟被網友狂酸：「淪落到做這種表演」，對此，個性直率的她也正面回擊，「傻傻的，大螢幕賺的還沒啦啦隊多。」
記者吳昕蓓／綜合報導
LuxyGirls日前在官方IG曬出一支影片，只見舒子晨和隊友雪莉、Clara身穿兩件式啦啦隊表演服，露出纖細蠻腰和深邃事業線，就像是穿著比基尼一樣，展現出曼妙身材曲線，三人跟著音樂起舞，跟著旋律晃動身體、扭腰擺臀，性感魅力十足，卻有網友狂酸她們：「亂跳一通，韓國強太多歐」，對此，舒子晨也不甘示弱回嗆：「你說的對啊，就是在亂跳。」
還有網友不客氣表示：「為甚麼Nikita會淪落到做這種表演？我以為她至少是電影或電視舞蹈表演級別。」雪莉立刻高EQ回應：「表演是不分級別的」，舒子晨也接著回擊：「傻傻的，大螢幕賺的還沒啦啦隊多。」該名粉絲進一步解釋：「我是替妳不值才說這話，因為我覺得妳的舞蹈專業程是藝術級別，一般觀眾應該付巴黎大劇院價才能看到的表演。」然而舒子晨並不買單此說法，不開心地回覆：「明顯瞧不起所有啦啦隊的表演，爾後又說巴黎大劇院是不是太牽強了。」
LuxyGirls的服裝不僅一次引發爭議，有人指出，她們的表演服比國外啦啦隊的尺度還大，舒子晨也回嗆：「不要只知道蓬蓬裙，其他都叫牛肉場，這只是透露出你的年齡連牛肉場都沒看過，我們的風格不是為了取悅路人印象」，她曬出照片直言：「你活在洞穴不要拖別人下水，腦袋正向的人會用正面的眼光去欣賞，接納不同人的美。」