拜登宣布退選喊支持！歐巴馬仍未放消息力挺賀錦麗 背後有2盤算
美國總統拜登周日（21 日）宣布退出2024總統大選，也喊話支持接手民主黨總統候選者為現任副總統賀錦麗，民主黨內不少人也紛紛表達對拜登「讓賢」的支持，並齊聲力挺賀錦麗，不過前總統歐巴馬卻並非其中一人，他在聲明中肯定拜登是「美國最具影響力的總統之一」，但尚未對賀錦麗爭取黨內提名表達支持。
國際中心楊智傑／綜合報導
拜登在民主黨內「換登」壓力下宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）受到拜登本人、柯林頓夫婦等黨內多人支持出馬競選，她發表聲明呼籲團結，承諾會贏下黨內提名代表出征並打敗共和黨總統候選人川普，但前總統歐巴馬在聲明中未明言支持賀錦麗，讓距離大選不到百日的民主黨選情更顯暗潮洶湧。
《Politico》、《紐約時報》報導提到，歐巴馬在聲明中盛讚拜登是美國最具影響力的總統之一，也肯定這位曾經的副手在任職總統期間達成的成就，但有消息人士透露，歐巴馬此時並未出面表態支持賀錦麗，包含了兩個層面的原因。
其一是個人考量方面，拜登曾在過去兩屆大選與歐巴馬有些許擦撞，例如歐巴馬在2016年私下支持希拉蕊，而非曾經的副手拜登，以及拜登競選團隊曾在2020年大選向歐巴馬施壓，要他趕緊表態支持拜登，但歐巴馬認為應該在拜登獲得提名後表態，甚至勸過拜登退出2020年美國大選。
其二則是與他先前考量相同，歐巴馬認為應該在「黨內提名通過後」才表達支持態度，而非率先替某人喊聲站台，歐巴馬認為其個人聲量應該用於協助團結整個黨，在真正的提名人選出爐後才表達支持，這點與眾議院前議長裴洛西的態度相似。