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名家論壇》單厚之／只有棒子、沒有胡蘿蔔，「德」意志破功

▲民進黨21日舉行全代會，賴清德就任以來第一次的權力改組，新賴系在10席中常委中拿下6席。（圖／資料照片）
▲民進黨21日舉行全代會，賴清德就任以來第一次的權力改組，新賴系在10席中常委中拿下6席。（圖／資料照片）

文／單厚之

民進黨21日舉行全代會，賴清德就任以來第一次的權力改組，新賴系雖然在10席中常委中拿下6席，但這樣的結果卻遠低於外界的預期。新賴系雖然過半，但「德」意志卻明顯破功，為未來黨內的衝突埋下更多不確定的因子。

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原本民進黨中常會的權力分布是新潮流3席、英系2席、正國會2席、蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼連線1。這次中常委改選由於燦系呂林小鳳按上手印的廢票及正國會黨代表在中執委選舉的一張廢票，導致新潮流最終只獲得2席中常委、正國會一席。

雖然新賴系的新潮流、國會、湧言會、綠色友誼、新活水共計獲得6席中常委，但新潮流和力挺賴清德的正國會席次都縮減，新賴系贏的相當難看。在30席中執委中，新賴系共拿下了21席，按理是穩穩可以拿下7席中常委，最終卻因廢票＋籤運不佳，只拿到了6席。而違背「德」意志、被正國會開除的陳亭妃，卻順利擠入中常會。

在全代會舉行前，前海基會董事長鄭文燦遭到羈押、被稱為是鄭文燦子弟兵的桃園市議員也被收押禁見，本來有接近一席中常委實力的「桃園隊」，成為黨內其他派系瓜分的目標。新潮流也打破以往北、中、南流各一席的慣例，提出3席清一色南流角逐中常委。

結果偏偏就是鄭文燦系統的呂林小鳳在選票上留下了指紋，導致新潮流規劃的林宜瑾少了一票，籤運不佳落馬。雖然新潮流對外解釋是誤觸，但如此的「巧合」難免讓人認為是燦系的反撲。

在這次全代會前，外界原本就預估新賴系應該會過半，但隨著賴清德大一統的態勢越來越明顯，在鄭文燦遭羈押後，外界一度評估新賴系可能取得7、甚至8席中常委；英系和蘇系合作最壞的情況，可能只能拿下2席。但最終不僅英、蘇系都保住了原本的席次，陳亭妃也靠抽籤勝出。

前總統蔡英文昨天並未出席全代會，一個前總統、前主席缺席全代會是相當罕見的情況，印象中除了陳水扁之外，只有2000年6月連戰當選黨主席、國民黨與李登輝翻臉那次，李登輝沒有出席國民黨的全代會。

黨主席是一個政黨的領導人，前主席參加全代會象徵的一種傳承、支持與團結，而蔡英文卻以「另有行程」為由缺席，臉書發文更是隻字未提賴清德。蔡英文是有史以來第一個在8年執政後順利交棒的總統，對她而言有什麼行程會比交棒之後的第一次全代會更重要？「另有行程」這四個字，更是敷衍的不能再敷衍，就像一般人辭呈上常見的「生涯另有規劃」一樣，就是懶得跟你廢話的意思，只差沒有說是因為公司差、老闆爛，所以我才要辭職。

在鄭文燦遭到起訴時，蔡英文就確定不可能參加全代會了。如果蔡英文昨天出席，媒體必然追著問鄭文燦的事情，當賴清德高舉改革大旗的同時，蔡英文就必然成為被改革的那一方。不過才幾個月前，蔡英文還幫賴清德拍了「在路上」的競選廣告，沒想到賴清德如今卻調轉車頭，往蔡英文碾了過去。賴清德在全代會高喊「團結、團結、再團結，合作、合作、再合作」，卻連團結蔡英文都做不到。

賴清德展現了「萬流歸賴」的企圖心，讓非賴系不得不努力自保。如果昨天的選舉結果是英系席次縮減，外界會如何看待這樣的結果？英系若潰敗，意味著蔡英文連自保能力都不足，將完全賴清德書寫歷史，掌握所有的話語權來詮釋蔡英文的執政。

無論對黨內或黨外，賴清德就任2個月一直都是「只有棒子、沒有胡蘿蔔」，這樣的領導風格能風光多久，本就讓人懷疑。新賴系雖然掌握中常會過半席次，嫡系的新潮流和力挺賴的正國會系統卻都受創，難免影響賴清德的領導威信。未來民進黨賴系與非賴系之間的角力只會越來越多，陳亭妃所代表的縣市長之爭也將更加白熱化。


●作者：單厚之／資深媒體人

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