名家論壇》單厚之／只有棒子、沒有胡蘿蔔，「德」意志破功

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雖然新賴系的新潮流、國會、湧言會、綠色友誼、新活水共計獲得6席中常委，但新潮流和力挺賴清德的正國會席次都縮減，新賴系贏的相當難看。在30席中執委中，新賴系共拿下了21席，按理是穩穩可以拿下7席中常委，最終卻因廢票＋籤運不佳，只拿到了6席。而違背「德」意志、被正國會開除的陳亭妃，卻順利擠入中常會。
在全代會舉行前，前海基會董事長鄭文燦遭到羈押、被稱為是鄭文燦子弟兵的桃園市議員也被收押禁見，本來有接近一席中常委實力的「桃園隊」，成為黨內其他派系瓜分的目標。新潮流也打破以往北、中、南流各一席的慣例，提出3席清一色南流角逐中常委。
結果偏偏就是鄭文燦系統的呂林小鳳在選票上留下了指紋，導致新潮流規劃的林宜瑾少了一票，籤運不佳落馬。雖然新潮流對外解釋是誤觸，但如此的「巧合」難免讓人認為是燦系的反撲。
在這次全代會前，外界原本就預估新賴系應該會過半，但隨著賴清德大一統的態勢越來越明顯，在鄭文燦遭羈押後，外界一度評估新賴系可能取得7、甚至8席中常委；英系和蘇系合作最壞的情況，可能只能拿下2席。但最終不僅英、蘇系都保住了原本的席次，陳亭妃也靠抽籤勝出。
前總統蔡英文昨天並未出席全代會，一個前總統、前主席缺席全代會是相當罕見的情況，印象中除了陳水扁之外，只有2000年6月連戰當選黨主席、國民黨與李登輝翻臉那次，李登輝沒有出席國民黨的全代會。
黨主席是一個政黨的領導人，前主席參加全代會象徵的一種傳承、支持與團結，而蔡英文卻以「另有行程」為由缺席，臉書發文更是隻字未提賴清德。蔡英文是有史以來第一個在8年執政後順利交棒的總統，對她而言有什麼行程會比交棒之後的第一次全代會更重要？「另有行程」這四個字，更是敷衍的不能再敷衍，就像一般人辭呈上常見的「生涯另有規劃」一樣，就是懶得跟你廢話的意思，只差沒有說是因為公司差、老闆爛，所以我才要辭職。
在鄭文燦遭到起訴時，蔡英文就確定不可能參加全代會了。如果蔡英文昨天出席，媒體必然追著問鄭文燦的事情，當賴清德高舉改革大旗的同時，蔡英文就必然成為被改革的那一方。不過才幾個月前，蔡英文還幫賴清德拍了「在路上」的競選廣告，沒想到賴清德如今卻調轉車頭，往蔡英文碾了過去。賴清德在全代會高喊「團結、團結、再團結，合作、合作、再合作」，卻連團結蔡英文都做不到。
賴清德展現了「萬流歸賴」的企圖心，讓非賴系不得不努力自保。如果昨天的選舉結果是英系席次縮減，外界會如何看待這樣的結果？英系若潰敗，意味著蔡英文連自保能力都不足，將完全賴清德書寫歷史，掌握所有的話語權來詮釋蔡英文的執政。
無論對黨內或黨外，賴清德就任2個月一直都是「只有棒子、沒有胡蘿蔔」，這樣的領導風格能風光多久，本就讓人懷疑。新賴系雖然掌握中常會過半席次，嫡系的新潮流和力挺賴的正國會系統卻都受創，難免影響賴清德的領導威信。未來民進黨賴系與非賴系之間的角力只會越來越多，陳亭妃所代表的縣市長之爭也將更加白熱化。
●作者：單厚之／資深媒體人
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