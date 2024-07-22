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蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！驚見「消失的合約」　怒喊：有在尊重？

▲蔡阿嘎（左）近期將前員工蘿拉（右）的辦公室清空，沒想到驚見消失的合約與報價單，讓他非常生氣，怒喊：「有在尊重？」（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（左）近期將前員工蘿拉（右）的辦公室清空，沒想到驚見消失的合約與報價單，讓他非常生氣，怒喊：「有在尊重？」（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

記者施以慧／綜合報導

近期網紅蔡阿嘎與前員工蘿拉鬧出「AB合約」爭議掀起討論，蔡阿嘎事後還將有蘿拉現身的影片封面都P上「AB優酪乳」，並在社群平台瘋狂開酸對方，如今蔡阿嘎在今（22）日發布影片，宣布將蘿拉的辦公室清空，沒想到在整理過程中竟找到許多消失的合約、報價單，以及蘿拉私下和廠商索要的公關品，讓蔡阿嘎直呼：「有在尊重？」

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▲蔡阿嘎（左）與嘎嫂（右）表示所有蘿拉使用過後的家具都會請清潔隊來處理。（圖
▲蔡阿嘎（左）與嘎嫂（右）表示所有蘿拉使用過後的家具都會請清潔隊來處理。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
清空前員工蘿拉辦公室　二手家具全扔掉

蔡阿嘎今日在Youtube上傳「潔癖慣老闆蔡阿嘎」主題影片，標題為「幫離職前員工斷捨離！清空他的辦公室、員工宿舍！」還拿出超大垃圾袋準備整理，並在影片開頭表示蘿拉曾在辦公室所使用過的桌椅、收納櫃等過去蔡阿嘎提供的家具，都將請清潔隊處理，不會義賣，「我跟你講這些家具，全部我們就請清潔隊來回收掉就好了，不吉利的東西我們就不要留了，也不要賣，不要給其他人用。」

▲蔡阿嘎（左）在雜物中發現過去消失的合約，讓他非常傻眼。（圖／
▲蔡阿嘎（左）在雜物中發現過去消失的合約，讓他非常傻眼。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
知名精品紙袋超多　驚見消失合約、報價單

整理期間，蔡阿嘎和嘎嫂還發現不少知名精品紙袋，「這個她很多啦！這種橘子袋子她很多啦！」並表示這些物品將寄回蘿拉台中的老家，由她的家人處理，而運費部分他會負擔。除此之外，蔡阿嘎與嘎嫂還在桌墊底下、家具裡面找到許多過去找不著的合約與報價單，讓他相當傻眼：「有在尊重？」

▲蘿拉私藏不少廠商贈送的公關品，數量驚人。（圖
▲蘿拉私藏不少廠商贈送的公關品，數量驚人。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
蘿拉私藏大量公關品　蔡阿嘎怒轟全數留下

另外，辦公室的櫃子裡也有不少公關品，蔡阿嘎表示這些物品上面已經註名「贈品不得轉售」，於是認定是廠商提供的公關品，表示要留在公司：「跟廠商要一堆公關品，結果也沒去做公關，不知道在幹嘛？」最後蔡阿嘎還意外發現曾贈送給蘿拉的兩隻象徵「招財進寶」的公仔，並諷刺地說：「不知道招到誰的財，進誰的寶？」

▲蔡阿嘎在舊家發現許多椅子都被貓咪抓壞，音響也被搬走，表示成本自行吸收。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（左）在舊家發現許多椅子都被貓咪抓壞，音響也被搬走，表示成本自行吸收。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
員工宿舍家具損壞　蔡阿嘎哀喊：認賠

最後蔡阿嘎和嘎嫂前往舊家，並和粉絲透露先前曾讓蘿拉借住於此，只是在AB合約曝光後，已經請她離開，「我們跟律師談妥那天，還給她兩個禮拜時間搬家，搬出這個家。」沒想到每張椅子都被蘿拉飼養的貓咪抓破，甚至連蔡阿嘎珍藏的Soundbar音響也被搬走，對此蔡阿嘎表示認賠，表示成本自行吸收，並隔空喊話蘿拉：「不要再有聯絡，我們就是法庭見。」


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