黃鐙輝首次開箱新家！詹惟中見「屋內陳設細節」狂讚：飛龍在天
藝人黃鐙輝跟老婆萁萁最近都在忙「房事」，新家的細節安排與整理來到最後階段，昨（21）日晚間命理大師詹惟中登門造訪，黃鐙輝也首度曝光新家，詹惟中對黃鐙輝新家的風水格局非常滿意，認為這個家有「飛龍在天」的氣勢。
記者吳昕蓓／綜合報導
詹惟中表示，黃鐙輝新家客廳的閃亮水晶燈符合「明廳暗房」加分格局、挑高天花板能帶動貴人運勢、就連原本比較擔心的大樑也剛好落在沒有壓頭沒有壓床的位置，直言家中風水非常好，直播裡黃鐙輝還信手拈來，深情的自彈自唱〈擁抱〉，最後還大加碼，跟詹惟中老師一起挑戰最近風靡網路的「麻辣糖葫蘆」舞蹈，兩個人說學逗唱一整晚，氣氛非常歡樂！
命理大師詹惟中很忙錄，這次黃鐙輝新家開箱的邀約也是兜了非常久的時間才敲定，黃鐙輝表示一定要把握機會好好發問。兩人聊到大廳的豪華水晶燈，是萁媽堅持要購入的單品，因為價格偏高加上非必要開銷，黃鐙輝親自到門市溝通退訂的可能性，沒想到暖心的老闆完全支持，最後還給了五折的超低優惠價，詹惟中老師虧說「苦肉計」大成功，而且客廳有這麼閃亮的燈具，對整個家的運勢其實有很大的幫助，黃鐙輝感性表示：「其實這一路上好多貴人都默默的給我們很多幫助！真的很感動也很感謝大家對我們的照顧與溫暖！」