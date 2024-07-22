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台股走跌！金管會信心喊話　曝今年以來漲跌幅、分析基本面

▲台股走跌！金管會說明今年以來漲跌幅及分析基本面。（圖／NOWnews資料照）
▲台股走跌！金管會說明今年以來漲跌幅及分析基本面。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

金管會證期局說明今（22）日股市走勢，受到美股因前一交易日(7/19)市場權衡政治不確定性，加上科技股早盤漲勢消退，美股主指4大指數跌幅介於0.71%至3.11%。

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證期局指出，今日亞股截至台股收盤時漲跌互見，台股收盤指數22,256.99點，下跌612.27點，跌幅2.68%，收盤時成交量5,500.73億元，外資賣超53.38億元。同時段日本跌1.21%，韓國跌1.20%，新加坡跌0.15%，上海跌0.96%，香港漲0.61%；今年以來股市走勢：今年截至7/19止，台股漲幅27.54%，相較日本漲幅19.72%、新加坡漲幅6.40%、韓國漲幅5.28%、香港漲幅2.17%、上海漲幅0.25%、深圳跌幅6.52%、美國道瓊漲幅6.89%，台股表現優於國際主要股市。今年截至7/19止，台股集中市場日均成交量約4,406.72億元，相較去年同期增加68.58%。

台股基本面尚稱穩健，今年截至6月底本益比約24.40倍，現金殖利率達2.34% (加計股票股利為2.44%)，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高。

金管會密切關注國際金融市場變化：目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢、美國利率政策及美國總統大選兩黨政策對台股之影響，證交所及櫃買中心已於今日盤後發布新聞稿表示，近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台股多會與全球市場連動，惟上市櫃公司具營運韌性，且今年國內經濟仍具動能，投資人面對近期波動無須過於恐慌，建議應依本身投資策略理性分析，並注意相關投資風險。

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