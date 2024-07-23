李珠珢的4件事！上場左手必貼膠布原因曝　男友、整形傳聞一次看

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2023年，她一次作為「水原現代建設山州女子排球隊」、「水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm排球隊」、「高陽索諾天空槍手籃球隊」、「富川韓亞1Q籃球隊」等4組運動隊伍的所屬啦啦隊成員，但名氣普普，起初IG粉絲只有4萬多人。
原本人氣平平的她，2024年加入職棒起亞虎，每當應援曲「三振舞」音樂響起，座位上的李珠珢不論是化妝還是手邊有東西，她總是立即起身跳舞，畫面迅速傳遍抖音，李珠珢因此爆紅，目前IG已有54.3萬人追蹤，是原先的13倍，魅力驚人。
上場應援「左手必貼膠布」 疑似怕露出刺青觀眾會生氣
李珠珢加入起亞虎後，美貌跟刺青都受到極大關注，特別是左耳下方與左手臂的刺青，不過她上場應援時，左手臂都會貼上膠布，粉絲透露她是為了遮住刺青；但不僅李珠珢有刺青，「牙山木槿花足球俱樂部」的人氣啦啦隊女神金依所也是如此，所以大眾對於啦啦隊刺青與否，已見怪不怪。
粉絲認為李珠珢的刺青，可以凸顯她的性感魅力，有的觀眾卻不支持，覺得應該要刺在不明顯的位置，或許是網路反應兩極，李珠珢跟金依所每每上場，最後都決定掩蓋刺青，只會在IG公開刺青圖案。
人紅是非多 網友狂查有無男友、酸整形
雖然是職棒啦啦隊成員，不過李珠珢的興趣是打撞球。隨著名氣越來愈旺，李珠珢也引來不少黑粉與惡意留言，網友好奇她是否有男友，但19歲的李珠珢尚未公開有無另一半；身高170cm的她，甚至被懷疑整形，網友攻擊她出眾的外貌「全是做出來的」，但這目前未有正確解答，粉絲則認為李珠珢的美貌純天然，是天生美人胚子。
女神也有隱疾「自爆有便祕」 1個月叫車就花2.5萬
成名的李珠珢，近來也是節目邀約的對象，她日前上Super Junior成員金希澈主持的網路節目《뇌절자》，玩猜謎時意外脫口「我有便祕」，她最後也贏得幫助排便的食品，反差萌再度圈粉。
除此之外，她還公開信用卡消費紀錄，光是計程車花費，1個月就高達100萬韓元（約台幣2.5萬元），網友猜測李珠珢應該是為了趕場，車資才如此驚人。
富邦悍將棒球隊（Fubon Guardians）將於7月27日、28日一連2天在「台北大巨蛋B2層下沉式廣場」舉辦《G!POP流行音樂節》，重磅請到韓國職棒起亞虎旗下啦啦隊成員李珠珢、朴星垠、劉世彬、朴信妃、鄭嘉睿、金韓拿6位女神出席，她們不僅會與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味的起亞虎韓式應援「三振舞」，詳情入場辦法可至「富邦悍將棒球隊」臉書查詢。
李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生 日：2004年7月24日（19歲）
身 高：170cm
血 型：AB型
出 道：2023年
公 司：APEX comunications Co., Ltd.
職 業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IG、YouTube、TikTok、CHZZK、AfreecaTV