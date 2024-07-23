林靖恩當街喝酒抽菸畫面曝！疑遭佔便宜　同行半裸男猛開黃腔

李珠珢的4件事！上場左手必貼膠布原因曝　男友、整形傳聞一次看

▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢以一支「三振舞」爆紅，場上她必貼膠布的原因也曝光，與刺青有關。（圖／李珠珢IG）
▲南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢以一支「三振舞」爆紅，場上她必貼膠布的原因也曝光，與刺青有關。（圖／李珠珢IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國職棒「起亞虎」啦啦隊成員李珠珢將於本週末現身大巨蛋，經典「三振舞」有望重現。隨著女神來台倒數，《NOWnews今日新聞》特地整理李珠珢的小檔案，包含她每每上場應援「左手必貼膠布」原因為何，以及1個月車資就高達2.5萬台幣等TMI（Too Much Information 生活小細節），現在就來一起了解這位啦啦隊新秀的祕密吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李珠珢出道1年，就有加入過5組球隊的經驗。（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢出道1年，就有加入5組球隊的啦啦隊經驗。（圖／李珠珢IG）
出道1年「一口氣加入4組球隊」　2024以一支三振舞爆紅

2023年，她一次作為「水原現代建設山州女子排球隊」、「水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm排球隊」、「高陽索諾天空槍手籃球隊」、「富川韓亞1Q籃球隊」等4組運動隊伍的所屬啦啦隊成員，但名氣普普，起初IG粉絲只有4萬多人。

原本人氣平平的她，2024年加入職棒起亞虎，每當應援曲「三振舞」音樂響起，座位上的李珠珢不論是化妝還是手邊有東西，她總是立即起身跳舞，畫面迅速傳遍抖音，李珠珢因此爆紅，目前IG已有54.3萬人追蹤，是原先的13倍，魅力驚人。

▲不只李珠珢用膠布遮住刺青，南韓另一名人氣啦啦隊成員金依所上場應援時，也會用膠布貼住刺青圖案。（圖／金依所IG）
▲不只李珠珢用膠布遮住刺青，南韓另一名人氣啦啦隊成員金依所上場應援時，也會用膠布貼住刺青圖案。（圖／金依所IG）
上場應援「左手必貼膠布」　疑似怕露出刺青觀眾會生氣

李珠珢加入起亞虎後，美貌跟刺青都受到極大關注，特別是左耳下方與左手臂的刺青，不過她上場應援時，左手臂都會貼上膠布，粉絲透露她是為了遮住刺青；但不僅李珠珢有刺青，「牙山木槿花足球俱樂部」的人氣啦啦隊女神金依所也是如此，所以大眾對於啦啦隊刺青與否，已見怪不怪。

粉絲認為李珠珢的刺青，可以凸顯她的性感魅力，有的觀眾卻不支持，覺得應該要刺在不明顯的位置，或許是網路反應兩極，李珠珢跟金依所每每上場，最後都決定掩蓋刺青，只會在IG公開刺青圖案。

▲李珠珢的左耳下方也有刺青，但這完全不影響她的人氣。（圖／李珠珢IG）
▲李珠珢的左耳下方也有刺青，但這完全不影響她的人氣。（圖／李珠珢IG）
人紅是非多　網友狂查有無男友、酸整形

雖然是職棒啦啦隊成員，不過李珠珢的興趣是打撞球。隨著名氣越來愈旺，李珠珢也引來不少黑粉與惡意留言，網友好奇她是否有男友，但19歲的李珠珢尚未公開有無另一半；身高170cm的她，甚至被懷疑整形，網友攻擊她出眾的外貌「全是做出來的」，但這目前未有正確解答，粉絲則認為李珠珢的美貌純天然，是天生美人胚子。

▲李珠珢自爆一個月叫計程車車資高達2.5萬台幣（上），還有便祕的困擾。（圖／찹찹 ChopChop YouTube）
▲李珠珢自爆一個月叫計程車車資高達2.5萬台幣（上），還有便祕的困擾。（圖／찹찹 ChopChop YouTube）
女神也有隱疾「自爆有便祕」　1個月叫車就花2.5萬

成名的李珠珢，近來也是節目邀約的對象，她日前上Super Junior成員金希澈主持的網路節目《뇌절자》，玩猜謎時意外脫口「我有便祕」，她最後也贏得幫助排便的食品，反差萌再度圈粉。

除此之外，她還公開信用卡消費紀錄，光是計程車花費，1個月就高達100萬韓元（約台幣2.5萬元），網友猜測李珠珢應該是為了趕場，車資才如此驚人。

富邦悍將棒球隊（Fubon Guardians）將於7月27日、28日一連2天在「台北大巨蛋B2層下沉式廣場」舉辦《G!POP流行音樂節》，重磅請到韓國職棒起亞虎旗下啦啦隊成員李珠珢、朴星垠、劉世彬、朴信妃、鄭嘉睿、金韓拿6位女神出席，她們不僅會與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味的起亞虎韓式應援「三振舞」，詳情入場辦法可至「富邦悍將棒球隊」臉書查詢。

李珠珢Lee Ju-Eun（이주은）小檔案
生　日：2004年7月24日（19歲）
身　高：170cm
血　型：AB型
出　道：2023年
公　司：APEX comunications Co., Ltd.
職　業：大韓民國啦啦隊
MBTI：INTJ
啦啦隊經歷：
水原現代建設山州女子排球隊（2023～）
水原韓國電力公司 KEPCO Vixtorm（2023～）
富川韓亞1Q（2023～）
高陽索諾天空槍手（2023～）
起亞虎KIA（2024～）
社群平台：IGYouTubeTikTokCHZZKAfreecaTV

▲富邦悍將將在7月27、28日前進台北大巨蛋，舉辦主題日「G!POP流行音樂節」，並邀請起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」，其中包含因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢。（圖／富邦悍將提供）
▲起亞虎啦啦隊將於本週末登上台北大巨蛋表演，因為三振舞爆紅的19歲女神李珠珢（左3）也會現身。（圖／富邦悍將提供）

比李珠珢正？22歲啦啦隊怪物新人身材媲美李多慧　粉絲喊：快來台

李珠珢跳三振舞爆紅！啦啦隊女神自爆「1隱疾」　反差萌被笑翻

韓籍啦啦隊李珠珢來台！粉絲驚：台灣市場很大？老司機曝關鍵原因

三振舞爆紅19歲女神李珠珢要來了！起亞虎啦啦隊助陣富邦悍將攻蛋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代