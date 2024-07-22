ITZY有娜出沒萬華街頭！背景1店家遭肉搜 粉絲嗨喊：要去朝聖
南韓女團ITZY過去曾推出〈WANNABE〉、〈Not Shy〉多首破億神曲，日前來台北小巨蛋開唱更是掀起轟動，吸引上萬名粉絲到場支持，可見她們的超高人氣。其中老么成員有娜今（22）日稍早還在IG上和粉絲分享在台灣街道拍下美照，更意外讓萬華的刨冰店招牌入鏡，事後該店家被網友肉搜到確切地址，讓粉絲嗨翻：「要成為打卡景點了！」直呼要去朝聖。
記者施以慧／綜合報導
有娜今（22）日在IG上更新動態，分享了在台北萬華閒逛時拍下的照片，配樂甚至選用了日前獲得金曲歌后封號的歌手孫盛希的歌曲，讓台灣粉絲超級驚喜。照片中可以看見有娜一身休閒裝扮，藍黑格紋襯衫搭配黑色肩背包現身街頭，而她隨意撩起頭髮的擺拍姿勢也都相當自然。
而有娜的貼文曝光短短幾小時，就吸引了超過40萬人按讚，而值得一提，有娜的照片背景出現了萬華的「忘華刨冰」招牌，也讓網友嗨翻：「我也要去跟老婆拍同款照片」、「這個地方要變成觀光景點了」、「誰家住這，申有娜跑來你家樓下拍照了！」瞬間讓該店家成為知名打卡景點。
事實上，有娜除了唱跳實力堅強，纖細的腰身和長腿更是讓無數粉絲為之瘋狂，過去還曾以露腰穿搭露出「沙漏腰」，在舞台上大跳經典歌曲〈U-Go-Girl〉，掀起不少話題。