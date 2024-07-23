瑪菲司盼撕掉「黑澀會美眉」標籤！跨界拍戲埃酸：妳就是來交朋友

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電影《嘎啦》描述，直播主瑪菲司一家抵達即將開幕的度假村舉行活動，卻未料到等待自己的竟是恐怖的降臨；5名年輕人組成探險小隊、前往度假村探險，開啟一連串的恐怖事件。瑪菲司演過電影《鳳姐》，第二次跨界演出《嘎啦》獲得老公全力支持，坦言最想演的是喜劇片：「第一個表演老師說我可以成為『直播界的吳君如』！」個性開朗的她熱愛演戲，對於角色尺度沒有太多考量，更在乎的是要漂亮演出。
擅用既有的行銷宣傳資源 替電影《嘎啦》注入大量曝光
瑪菲司坦言，拍攝《嘎啦》的時候壓力很大，擔心做不好會害慘大家，也曾想過放棄演出，後來才轉念全心投入：「給自己算是一個經驗，這個經驗可以保有，當我演其他部戲的時候是一個很好的發揮！」演出探險小隊成員之一的儲旭，帶特化團隊協助全片中邪妝容，瑪菲司也投資電影宣傳階段的資源，運用現有的社群平台擴大口碑效應。
盼撕掉「黑澀會美眉」標籤 瑪菲司遭酸：她就是來交朋友
瑪菲司曾於2005年參與節目《我愛黑澀會》錄影，成為第一代黑澀會美眉，當時藝名為「均均」；事隔19年重提往事，她自嘲說：「我希望大家就不要再稱呼我為『黑澀會阿姨』了好嗎！很多時後會帶著很多標籤這沒有辦法，但會想讓大家看到不同面向，所以會希望把這些標籤撕掉！」
期望進組拍戲時也能撕掉各種標籤，瑪菲司無奈表示：「希望大家可以忘記我是直播主的身分，在《鳳姐》的時候有聽過一個人說『妳就是來交朋友的』，所以演《嘎啦》很想要證明，自己是認真想做好事情，接演的衝動也是這樣子。」提到近來出現大批境外水軍帳號，惡意留言攻擊電影，她笑看這一切：「接納不好的聲音，也是我們學習再進步的動力。」