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拜登退選衝擊小！市場關注企業財報和經濟數據　美股指數全面收漲

▲美國總統拜登宣布退選後，市場反應冷靜，美股主要指數週一全面收漲，科技股大幅走高。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布退選後，市場反應冷靜，美股主要指數週一全面收漲，科技股大幅走高。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）退選，雖然一度震撼全球和美國政壇，卻也屬意料之中，美股市場反應冷靜，投資人繼續關注大型企業財報季和經濟數據，美股主要指數週一全面收漲，科技股大幅走高。

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綜合《CNBC》等外媒報導，在拜登宣布退選並支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨角逐白宮後，華爾街的交易員也密切關注美國政治格局 。自拜登在6月底與前總統川普（Donald Trump）的辯論表現不佳以來，許多分析師都認為，川普在11月獲勝的可能性越來越大。

不過，獲利和央行政策仍然是華爾街最關心的問題，交易員普遍預計，聯準會（Fed）將在9月降息的可能性接近93%。

22日收盤，美股道瓊指數上漲127.91點，或0.32%，收40415.44點；那斯達克指數上漲280.63點，或1.58%，收18007.57點；標普500指數上漲59.41點，或1.08%，收5564.41點，創6月5日以來的最佳表現；費城半導體指數上漲210.67點，或4.00%，收5477.83點。

▲路透揭露，中國透過技嘉等大廠的AI伺服器產品，獲得輝達（Nvidia）高階晶片。（圖／美聯社／達志影像）
▲包含輝達在內的科技股，股價週一普遍回彈，擺脫上週的拋售陰影。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
由於認為美國政局趨於穩定，加上投資人準備迎接大型科技股盈利開始，科技股週一普遍走高。輝達（Nvidia）股價上漲近4.8%，收復了上週8%的跌幅；臉書母公司Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet等其他主要科技股也上漲超過2%。至於上週引發微軟全球系統大當機的CrowdStrike，則是標普500指數中表現最差的公司，在上週近18%的跌幅基礎上，下跌了13.5%。

Edward Jones的高級投資策略師馬哈真（Mona Mahajan）表示，科技股上週面臨壓力，投資人紛紛拋售股票，轉向規模較小的投資標的，導致標普500指數上週下跌近2%，那斯達克指數在此期間也下跌超過3%；然而，在CrowdStrike的崩潰加劇了科技股大幅拋售之後，現在可以看到資金重新轉向科技行業，認為盈利擴大和聯準會降息的可能，給投資者帶來了一些希望。

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