拜登退選衝擊小！市場關注企業財報和經濟數據　美股指數全面收漲

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不過，獲利和央行政策仍然是華爾街最關心的問題，交易員普遍預計，聯準會（Fed）將在9月降息的可能性接近93%。
22日收盤，美股道瓊指數上漲127.91點，或0.32%，收40415.44點；那斯達克指數上漲280.63點，或1.58%，收18007.57點；標普500指數上漲59.41點，或1.08%，收5564.41點，創6月5日以來的最佳表現；費城半導體指數上漲210.67點，或4.00%，收5477.83點。
由於認為美國政局趨於穩定，加上投資人準備迎接大型科技股盈利開始，科技股週一普遍走高。輝達（Nvidia）股價上漲近4.8%，收復了上週8%的跌幅；臉書母公司Meta Platforms和谷歌母公司Alphabet等其他主要科技股也上漲超過2%。至於上週引發微軟全球系統大當機的CrowdStrike，則是標普500指數中表現最差的公司，在上週近18%的跌幅基礎上，下跌了13.5%。
Edward Jones的高級投資策略師馬哈真（Mona Mahajan）表示，科技股上週面臨壓力，投資人紛紛拋售股票，轉向規模較小的投資標的，導致標普500指數上週下跌近2%，那斯達克指數在此期間也下跌超過3%；然而，在CrowdStrike的崩潰加劇了科技股大幅拋售之後，現在可以看到資金重新轉向科技行業，認為盈利擴大和聯準會降息的可能，給投資者帶來了一些希望。
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