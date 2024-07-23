裴洛西表態！賀錦麗獲支持、演說讚揚拜登貢獻　捐款已逾80億台幣

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另一方面，賀錦麗已於當地時間週日與裴洛西通話，隨後，裴洛西於22日發表聲明，表示：「今天，我懷著巨大的自豪感，以及對國家未來的無限樂觀，支持副總統賀錦麗競選美國總統。」
裴洛西並聲稱，從公事角度來看，她目睹了賀錦麗作為工薪家庭捍衛者的力量和勇氣，特別是為女性的權利而奮鬥。以她個人的角度來說，她認識賀錦麗已經幾十年，清楚對方堅定的價值觀、信仰以及對公共服務的承諾。在政治上，賀錦麗作為一名女性，亦是非常精明能幹，她完全相信賀錦麗將帶領民主黨，在11月取得勝利。
捐款持續湧入
據《CNBC》統計，截至發稿時間為止，賀錦麗和民主黨已經籌集了大約2.5億美元（折合新台幣約82億）的線上捐款，包含來自主要捐助者的承諾。
目前尚不清楚這筆資金中，有多少會用於國會參眾兩院競選活動，以及用於拜登競選活動（一夜之間更名為賀錦麗競選活動）。
仍有大咖未表態
儘管賀錦麗獲得裴洛西支持，但仍有民主黨內要角，包含前總統歐巴馬（Barack Obama）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等人，都尚未公開表態支持賀錦麗。
其中，傑弗里斯在週一的記者會上，稱讚拜登總統任內的成就，但沒有明確表達是否支持賀錦麗，只說他計劃很快與舒默一起和賀錦麗會面。
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