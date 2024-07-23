賀錦麗穩能出線？裴洛西、歐巴馬未表態支持　「公開程序」呼聲起

裴洛西表態！賀錦麗獲支持、演說讚揚拜登貢獻　捐款已逾80億台幣

▲美國副總統賀錦麗當地時間22日於白宮發表公開談話，讚揚拜登總統對國家的貢獻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗當地時間22日於白宮發表公開談話，讚揚拜登總統對國家的貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出年底的大選後，副總統賀錦麗（Kamala Harris）正積極爭取民主黨內支持，目前，包含前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內，已有多名民主黨參議員、州長等要角表態，同意賀錦麗成為民主黨總統候選人。賀錦麗並發表了拜登退選後的首次公開演說，讚揚拜登對國家的貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賀錦麗在白宮發表談話，雖然沒有提到自己爭取總統候選人提名一事，但列舉了拜登任內政績，形容對方過去3年留下的遺產，在現代歷史上「無與倫比」，她作為副總統，親眼目睹拜登每天為美國人而戰，非常感謝拜登為國家所作的貢獻。

另一方面，賀錦麗已於當地時間週日與裴洛西通話，隨後，裴洛西於22日發表聲明，表示：「今天，我懷著巨大的自豪感，以及對國家未來的無限樂觀，支持副總統賀錦麗競選美國總統。」

裴洛西並聲稱，從公事角度來看，她目睹了賀錦麗作為工薪家庭捍衛者的力量和勇氣，特別是為女性的權利而奮鬥。以她個人的角度來說，她認識賀錦麗已經幾十年，清楚對方堅定的價值觀、信仰以及對公共服務的承諾。在政治上，賀錦麗作為一名女性，亦是非常精明能幹，她完全相信賀錦麗將帶領民主黨，在11月取得勝利。

捐款持續湧入

據《CNBC》統計，截至發稿時間為止，賀錦麗和民主黨已經籌集了大約2.5億美元（折合新台幣約82億）的線上捐款，包含來自主要捐助者的承諾。 

目前尚不清楚這筆資金中，有多少會用於國會參眾兩院競選活動，以及用於拜登競選活動（一夜之間更名為賀錦麗競選活動）。 

仍有大咖未表態

儘管賀錦麗獲得裴洛西支持，但仍有民主黨內要角，包含前總統歐巴馬（Barack Obama）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等人，都尚未公開表態支持賀錦麗。

其中，傑弗里斯在週一的記者會上，稱讚拜登總統任內的成就，但沒有明確表達是否支持賀錦麗，只說他計劃很快與舒默一起和賀錦麗會面。

更多「拜登宣布退選」相關新聞。

拜登退選衝擊小！市場關注企業財報和經濟數據　美股指數全面收漲

不關心拜登退不退選！誓言達成軍事目標　克宮：攻打烏克蘭更重要

拜登退選、支持者喜憂交織！鏡頭前淚崩　主播跟參議員都哭了

賀錦麗若出線、可能副手曝！共和黨譏諷：我們才不擔心這些

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生