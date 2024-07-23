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美國男籃奧運熱身賽92:88擊敗德國！詹皇第四節狂攻11分接管比賽

▲美國男籃在2024巴黎奧運熱身賽最後一場，出戰德國隊，靠著「詹皇」LeBron James依舊無敵，第四節連續拿11分，加上全場20分6籃板、4助攻表現，帶領美國男籃獲勝，美國隊在奧運熱身賽5連勝，準備好要參加奧運會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃在2024巴黎奧運熱身賽最後一場，出戰德國隊，靠著「詹皇」LeBron James依舊無敵，第四節連續拿11分，加上全場20分6籃板、4助攻表現，帶領美國男籃獲勝，美國隊在奧運熱身賽5連勝，準備好要參加奧運會。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國男籃在2024巴黎奧運熱身賽最後一場，出戰德國隊，靠著「詹皇」LeBron James依舊無敵，第四節連續拿11分，加上全場20分6籃板、4助攻表現，帶領美國男籃獲勝，美國隊在奧運熱身賽5連勝，準備好要參加奧運會。由於詹皇的威力太猛，賽後金州勇士後衛Stephen Curry還稱讚他：「偉大不是一蹴而就。即使在他職業生涯的這個階段，你也必須依靠努力來幫助你度過難關，準備好每個晚上的比賽。所以看著他的比賽真是太棒了，很有激勵作用。」詹皇在關鍵時刻跳出來，讓美國隊受到的質疑不再。

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詹皇的球隊　美國隊奧運蓄勢待發

Stephen Curry這場比賽拿下13分3籃板2助攻1抄截，Joel Embii他得到15分、8個籃板和5次助攻。美國隊是在第三節發生一些失誤，讓德國隊有機會追上，但美國男籃不再軟手，詹皇靠著自己扣籃帶動士氣，在最後三分鐘結束比賽。

詹皇先是抄截得手，之後單打籃下，又投進三分球，德國隊只能看他表演，他一下接到球背後單打上籃，一下子神出鬼沒，而這還不是美國隊「完全體」，因為Kevin Durant還沒完整回歸。

詹皇賽後表示：「我們有一堆好的球員，而且這並不重要，不管是我、Joel Embii、Stephen Curry、Kevin Durant都會挺身而出」，他強調「每個人都會有一個時刻，這就是球隊的全部意義。無論比賽進展如何，我們都會互相支持。」

結束了在倫敦的熱身賽，美國男籃擊敗世界盃冠軍國隊也傳遞出一個訊息，「他們來了！」美國隊準備好迎接自2008年北京奧運後的5連霸。

美國隊主帥Steve Kerr表示：「我認為我們可以變得更好，我們現在已經到了一個階段，我們對球員的輪換感到很滿意，我認為大家正在互相熟悉彼此，我認為我們可以加強我們的比賽並變得更好。這就是接下來這幾週的計畫。

奧蘭多魔術隊前鋒Franz Wagner拿下德國隊最高的 18 分。德國隊主控Dennis Schröder13分、10助攻。德國隊主帥Gordon Herbert賽後說：「一個名叫LeBron James的人在最後打出了一些表現。」

美國男籃其餘球員成績，Anthony Davis11分、Anthony Edwards10分。美國在奧運前的熱身賽連勝加拿大、澳洲、塞爾維亞、南蘇丹及德國，5連勝之姿前進奧運舞台，他們奧運首戰將在28日對上塞爾維亞


▲39歲的「詹皇」LeBron James依舊無敵，第四節連續拿11分擊敗德國。（圖／美聯社／達志影像）
▲39歲的「詹皇」LeBron James依舊無敵，第四節連續拿11分擊敗德國。（圖／美聯社／達志影像）

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