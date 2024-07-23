美國男籃奧運熱身賽92:88擊敗德國！詹皇第四節狂攻11分接管比賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
Stephen Curry這場比賽拿下13分3籃板2助攻1抄截，Joel Embii他得到15分、8個籃板和5次助攻。美國隊是在第三節發生一些失誤，讓德國隊有機會追上，但美國男籃不再軟手，詹皇靠著自己扣籃帶動士氣，在最後三分鐘結束比賽。
詹皇先是抄截得手，之後單打籃下，又投進三分球，德國隊只能看他表演，他一下接到球背後單打上籃，一下子神出鬼沒，而這還不是美國隊「完全體」，因為Kevin Durant還沒完整回歸。
詹皇賽後表示：「我們有一堆好的球員，而且這並不重要，不管是我、Joel Embii、Stephen Curry、Kevin Durant都會挺身而出」，他強調「每個人都會有一個時刻，這就是球隊的全部意義。無論比賽進展如何，我們都會互相支持。」
結束了在倫敦的熱身賽，美國男籃擊敗世界盃冠軍國隊也傳遞出一個訊息，「他們來了！」美國隊準備好迎接自2008年北京奧運後的5連霸。
美國隊主帥Steve Kerr表示：「我認為我們可以變得更好，我們現在已經到了一個階段，我們對球員的輪換感到很滿意，我認為大家正在互相熟悉彼此，我認為我們可以加強我們的比賽並變得更好。這就是接下來這幾週的計畫。」
奧蘭多魔術隊前鋒Franz Wagner拿下德國隊最高的 18 分。德國隊主控Dennis Schröder13分、10助攻。德國隊主帥Gordon Herbert賽後說：「一個名叫LeBron James的人在最後打出了一些表現。」
美國男籃其餘球員成績，Anthony Davis11分、Anthony Edwards10分。美國在奧運前的熱身賽連勝加拿大、澳洲、塞爾維亞、南蘇丹及德國，5連勝之姿前進奧運舞台，他們奧運首戰將在28日對上塞爾維亞。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。