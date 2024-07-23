凱米颱風來了！「全台活動暫停、景點封閉」一覽　大稻埕煙火取消

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📍大稻埕夏日節
台北市政府觀傳局表示，「2024大稻埕夏日節」自7月23日起暫停現場各項活動，包含優惠船票發放及「水岸光廊」燈飾佈置，恢復時間將另行公告；另7月24日300秒主題煙火施放及舞台展演也確定取消。
📍台東熱氣球嘉年華
宣布24日至26日活動取消，原訂25日舉辦的鹿野高台光雕音樂會，改至8月2日舉行，台東鐵花燈之祭活動從24日起同步暫停3天。
台東縣政府表示，熱氣球繫留立球與飛行條件須在風速7節以下，根據中央氣象署資料預測，24日至26日受到凱米颱風外圍環流影響，天氣狀況極不穩定，最大陣風已超過飛行安全標準，無法進行熱氣球飛行或立球作業。目前已網路預約繫留的民眾，受影響6個場次的訂單（7月24日、7月25日及7月26日之上下午場）將主動進行全額退費，約需10至14個工作天，並將發送簡訊通知，此外，原訂7月25日鹿野高台光雕音樂會，經緊急研商也決定順延舉行。
📍漫畫博覽會
漫博官方日前發文，「我們不希望被颱風影響展覽，不過若是真的風雨嚴重，一定是安全第一，展期也要注意攜帶雨具、不要夜排」，隨後發出因應颱風影響應變措施公告，完整內容如下：
一、7月25日-7月29日漫博會活動期間：如台北市政府宣布停班或停課，則活動取消一天。
二、7月25日 -7月29日 漫博會活動期間：如因颱風而休展，隔日起展覽時間調整為早上10點至晚上7點，7月29日（週一）則維持早上10點至晚上6點。
三、7月25日（週四）：如因颱風影響停展，則取消當日開幕活動，敬請見諒。
📍森林遊樂區與軌道設施
因凱米颱風來襲，林業保育署轄管國家森林遊樂區與軌道設施最新預警性休園與停駛情形如下：
一、國家森林遊樂區：
(一)7月23日下午1時起預警性休園：奧萬大、池南、富源、知本等4處。
(二)7月23日下午2時起預警性休園：太平山。
(三)7月24日起預警性休園：內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、拉拉山、大雪山、八仙山、武陵、藤枝、雙流、墾丁等11處。
二、平地森林園區：
(一)7月23日下午1時起預警性休園：大農大富。
(二)7月24日起預警性休園：林後四林。
三、林業文化園區：
7月23日下午1時起預警性休園：林田山。
四、林業鐵路：
7月23日阿里山林業鐵路本線嘉義至阿里山(5次車)停駛，其他阿里山林業鐵路本線與支線列車正常營運。太平山蹦蹦車例行性停駛。
7月24日起預警性停駛：烏來台車、阿里山林業鐵路本線與支線
五、山屋：
7月23日下午1時起預警性休園：天池山莊、檜谷山莊、嘉明湖、向陽山屋。
📍貢寮龍洞四季灣
宣布即日起至23日，因凱米颱風需做防颱準備，海域設施必須撤離，故不對外開放；24日至26日受颱風或外圍環流影響不對外開放。龍洞灣海洋公園則休園至26日，而龍門獨木舟、福隆帆船基地也從明起暫停出團，一直到颱風警報解除。
📍基隆和平島地質公園
和平島地質公園表示，由於颱風外圍環流影響，考量浪況可能會危及島迷安全，23日至25日的秘境深度環境解說行程取消，7月24日至25日的岩石地景導覽、定時導覽取消。